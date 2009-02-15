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Yaşam

Bunlar da canlı Barbie'ler

Barbie bebeklerinin 50. yıl dönümü için New York Moda Haftası kapsamında defile düzenlendi

15 Şubat 2009 02:00

Barbie bebeklerinin 50. yıl dönümü için New York Moda Haftası kapsamında defile düzenlendi.

Canlı Barbie'ler podyumda - FOTOGALERİ

Dünyanın en büyük oyuncak üreticisi Mattel şirketi tarafından 1959'da piyasaya sürülen Barbie bebeklerinin yıldönümü için ünlü moda tasarımcılarının hazırladığı giysiler New York'ta dün düzenlenen defilede modeller tarafından davetlilere sunuldu.

Mattel şirketinin Barbie bebeklerini yeniden oyuncakların gözdesi yapma çabaları çerçevesinde düzenlenen defileye, aralarında ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Barbie'nin 50 yılının anlatıldığı görsel şovla başlayan defilede, aralarında Vera Wang, Badgley Mischka, Tommy Hilfilger ve Calvin Klein'ın bulunduğu ünlü 50 modacının tasarımları sergilendi.

Defilede, Barbie'nin geçmiş, şimdiki ve gelecekteki hali siyah, kırmızı ve özellikle pembe renklerin hakim olduğu giysilerle tanıtıldı. Defilenin Sevgililer Günü'nde düzenlenmesi nedeniyle Barbie'nin erkek arkadaşı Ken de gösteride yerini aldı.

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