"Bunlar da anne baba mı?" diyen kardeşini öldürdü

Adana’da kız kardeşlerinin doğum gününü kutlamak için buluşan 24 yaşındaki Ahmet Uludağ'ın, kardeşi 22 yaşındaki Muhammet Uludağ'ı, 'Bunlar da anne baba mı?' sözüne sinirlendiği için öldürdüğü iddia edildi

Olay dün gece Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Uludağ, babası 61 yaşındaki Ali Rıza Uludağ'a, "Baba, yan komşu araba almış" dedi. Bu söz üzerine Muhammet ağabeyine dönerek "Bunlar da anne baba mı?" diye karşılık verdi. Bu sözlere sinirlenen Ahmet, "Babamla nasıl konuşuyorsun" diyerek yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, kardeşinin karnına sapladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan, Muhammet'in yanında, Ahmet ve baba Ali Rıza da gitti. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan ağabey cinayet ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Muhammet ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba şikâyetçi oldu

Olayın ardından baba Ali Rıza Uludağ ifadesinde, “Kızımın doğum gününü kutlamak üzere evde buluştuk. Muhammet'in ‘Bunlar anne baba mı?’ lafına ‘Ayıp değil mi? Nasıl bu şekilde konuşursun?’ diye tepki gösterdim. Tartışma çıktı, büyük oğlum Ahmet'den şikayetçiyim" dedi. İşlemleri tamamlanan Ahmet Uludağ, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)