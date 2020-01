Bunlar can değil, ölüm yeleği!

İzmir’i kaçak yollardan Yunan adalarına geçiş için köprü olarak gören Suriyeli sığınmacılar ile diğer ülkelerden gelen mültecilerin kente olan akını kesilmedi. Genellikle Basmane semtindeki otellere yerleşen Suriyeliler ve diğer ülkelerden gelenler, kaçış gün ve saatini burada bekliyor. Sığınmacılar, ölüm riski çok büyük olan bu zor yolculuğa çıkmadan önce yanlarına merdiven altında üretilen son derece kalitesiz can yeleklerinden alıyor. Bu semte bir sektör haline gelen can yeleklerini, görünmemesi için siyah poşetler içinde taşıyan Suriyeli sığınmacılar ile diğer mülteciler, dikkat çekmemeye çalışıyor. Sokaklarda çok sayıda kişinin elinde, içinde ölüm yeleği bulunan siyah poşetleri görmek mümkün oluyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Oğuz’un haberine göre, uzmanlar son derece kalitesiz ve işe yaramayan bu can yeleklerinin, denizdeki ölümlerden en büyük nedenlerden biri olduğunu bildirdi. Avrupa standartlarına göre Türkiye’de can yeleği imalatı yapan iki büyük üreticiden Sait Güderoğlu, CE belgeli can yeleği üretimini yaptıklarını, merdiven altında üretilip, mültecilere satılanların her birinin can kurtarma, bir yana ’Ölüm yeleği’ olduğunu söyledi. Güderoğlu, şöyle konuştu:

"Standartlara uygun üretilen can yeleği kaldırma kuvvetine, modeline ve bedenine göre değişiyor. 50 newtonluk modeller yüzdürme yardımcısı olarak su sporlarında kullanılıyor. 100 newtonluk modeller orijinal can yeleği olarak geçiyor. Suda insanlar baygın olsa bile 12 saat boyunca boynu yukarıda su yutturmadan tutuyor. Yaka etiketinde belge numarası, bedeni ve kaç newton olduğu ve hangi sularda kullanılıp kullanılamayacağı, yeleğin üzerinde dört farklı dilde yazıyor. Standart dışı olarak merdiven altında üretilen can yeleklerinin, küçük bir çocuğu bile su üzerinde tutması çok zor. Çanta kumaşı ve ’kıymık’ denilen süngerlerle içi kalın ve dolgulu gözüksün diye yapılan ucuz, sahte can yelekleri, suyu emdiği için kişiyi aşağıya çekip boğulmasına neden oluyor."

