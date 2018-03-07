"Bunlar 'bir grup meczup' değil, cesareti yasal düzenlemelerden, iktidardan alıyorlar"

Son dönemde bazı ilahityatçıların cinsellikle ilgili verdiği 'fetvalar'la ilgili olarak Birgün, bugün ilk sayfasında yayınladığı "‘Bir grup meczup’ değil iktidarın dili" başlıklı haberinde "Yastıktan ketçaba kadar bir çok nesneden haz alınabileceği" yönündeki fetvalar veren Nurettin Yıldız'dan, Kızların pantolon giymesinin günah olabileceğini söyleyen İhsan Şenocak'a kadar, son dönemde sayıları hızla çoğalan, skandal fetva ve açıklama yapan isimler bu cesareti yasal düzenlemelerden ve iktidarın kendisinden alıyor" yorumuna yer verdi.

Birgün'den Can Uğur'un haberinde, "Tarikatçı kimliği ile bilinen Nurettin Yıldız’ın yastıktan ketçaba kadar birçok nesneden cinsel haz alınabileceği yönündeki garip fetvaları kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Dün de AKP’nin ittifak unsuru MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yıldız’ı ‘meczup’ diye tanımladı. Yıldız bu konuda yalnız da değil. Yıldız dışında Kadir Mısıroğlu, Müslüm Gündüz, İhsan Şenocak gibi birçok tarikatçı insanları hedef gösteren kadınları yok sayan fetvalarını ‘özgürce’ dile getiriyor. Bu isimlerin söyledikleri AKP’liler tarafından sahipleniliyor. Peki laik bir devlette halkın dini duygularını sömürmenin yaptırımı bulunmuyor mu?" denildi.

MHP lideri: meczup

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Aydınız, moderniz, çağdaşız, Cumhuriyet’in bekçisiyiz diye afra tavra satanlar kadınları sadece çıkarları doğrultusunda akıllarına getiriyorlar. Diğer taraftan meczubun birisi çıkıyor, kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmelerini tavsiye edebiliyor. Meselenin tuhaf yanı ise, bunu da din ve Diyanet adına yapabiliyor. Asansöre yabancı bir erkekle kadının birliktebinmesinin sakıncalarından utanmadan, sıkılmadan yüzü kızarmadan bahsedebiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi? Hangi ara kadınlarımıza çocuklarımıza göz koyan ahlaksızların, onları töhmet altında bırakan alçakların sesi çıkmaya başladı?” demişti.