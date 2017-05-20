T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Bundesliga'ya ilk kadın hakem

38 yaşındaki Bibiana Steinhaus, Alman 1. Ligi Bundesliga'da hakemlik yapan ilk kadın olmaya hazırlanıyor.

20 Mayıs 2017 00:31

Alman birinci ligi Bundesliga'nın hakem kadrosuna yeni bir isim ekleniyor.

38 yaşındaki Bibiana Steinhaus, Bundesliga'nın ilk kadın hakemi olarak yeşil sahada görev yapmaya hazırlanıyor.

Babası da hakem olan Steinhaus, gelecek sezon 1. Lig maçlarını yönetecek isimler arasına seçildi.

Steinhaus'un göreve getirilmesiyle ilgili Alman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Kadın, erkek tüm hakemler için Bundesliga'da yer almak nihai hedeftir" denildi.

Almanya'nın Bundesliga'daki ilk kadın hakemi olarak kayıtlara geçen Steinhaus, "Bundesliga'da hakemlik yapmak hep hayalimdi. Bunun için çok çalıştım. Nihayet bu hayalim gerçek oldu" diyor.

Asıl mesleği polislik olan ve Hanover'da yaşayan Steinhaus, 2011'den bu yana Alman 2. Ligi'nde hakemlik yapıyor.

Londra Olimpiyatları'nda Japonya ve ABD arasındaki final karşılaşmasında görev alan Steinhaus, kariyerine kadın futbolu liginde başladı ve şu ana kadar 80'den fazla maçı yönetti.

Almanya'da kadınların futbol aşkı

Öte yandan Almanya'da kadınların futbola ilgisi ve kadınların futboldaki başarısı erkekleri aratmayacak nitelikte. Öyle ki, 1990'da kurulan Alman futbol birinci liginde 12 takım yarışıyor. Ligin son şampiyonu Bayern Münih'li kadın futbolcular olmuştu. Kadın liginde en fazla şampiyonluğu bulunan ekip ise 1. FFC Frankfurt.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/ÖA/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Bibiana Steinhaus AlmanBundesligaBibiana Steinhaus BundesligaSteinhausAlman Futbol FederasyonuHanoverAlmanOlimpiyatları JaponyaABDAlmanyaBayern MünihFrankfurt. &copy; Deutsche Welle Türkçe Dpa/ÖA/MK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24