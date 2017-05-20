Bundesliga'ya ilk kadın hakem

Alman birinci ligi Bundesliga'nın hakem kadrosuna yeni bir isim ekleniyor.

38 yaşındaki Bibiana Steinhaus, Bundesliga'nın ilk kadın hakemi olarak yeşil sahada görev yapmaya hazırlanıyor.

Babası da hakem olan Steinhaus, gelecek sezon 1. Lig maçlarını yönetecek isimler arasına seçildi.

Steinhaus'un göreve getirilmesiyle ilgili Alman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Kadın, erkek tüm hakemler için Bundesliga'da yer almak nihai hedeftir" denildi.

Almanya'nın Bundesliga'daki ilk kadın hakemi olarak kayıtlara geçen Steinhaus, "Bundesliga'da hakemlik yapmak hep hayalimdi. Bunun için çok çalıştım. Nihayet bu hayalim gerçek oldu" diyor.

Asıl mesleği polislik olan ve Hanover'da yaşayan Steinhaus, 2011'den bu yana Alman 2. Ligi'nde hakemlik yapıyor.

Londra Olimpiyatları'nda Japonya ve ABD arasındaki final karşılaşmasında görev alan Steinhaus, kariyerine kadın futbolu liginde başladı ve şu ana kadar 80'den fazla maçı yönetti.

Almanya'da kadınların futbol aşkı

Öte yandan Almanya'da kadınların futbola ilgisi ve kadınların futboldaki başarısı erkekleri aratmayacak nitelikte. Öyle ki, 1990'da kurulan Alman futbol birinci liginde 12 takım yarışıyor. Ligin son şampiyonu Bayern Münih'li kadın futbolcular olmuştu. Kadın liginde en fazla şampiyonluğu bulunan ekip ise 1. FFC Frankfurt.

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