Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da ikinci yarı cuma akşamı Borussia Mönchengladbach ile lider Bayern Münih arasında oynanacak (TSİ 21:30) karşılaşmayla başlıyor. Bayern Münih’in şampiyonluklar rekoruna yeni bir halka daha takacağından kimsenin şüphesi yok. 17 haftalık yarı lig maratonunda diğer takımlar Avrupa kupalarına katılma ya da birinci kümede kalma mücadelesi verecek.

Wolsburg'dan iddialı transfer

Bundesliga’nın ilk 17 haftalık puan sıralamasına baktığımızda gözümüze enteresan çekişmeye sahne olacak kümeleşmeler çarpıyor. Bayer Leverkusen’in 37, Borussia Mönchengladbach’ın 33, Dortmund’un 32, Wolfsburg’un ise 30 puanı var. Bu dört takım önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’yı temsil etmek için mücadele verecek.

Bu dörtlü mücadelenin favorileri arasında gösterilen Wolfsburg, kadrosunu 22 milyon euroya transfer ettiği Belçikalı Kevin de Bruyne ile takviye etti. Leverkusen ve Dortmund da de Bruyne için kesenin ağzını açmaya hazırdı ama Wolfsburg bütün büyük kulüplerden önce davrandı. Belçika’nın son yıllarda çıkardığı yıldızların en yeteneklileri arasında adı geçen genç futbolcu yeşil beyazlı ekibin Avrupa kupalarına katılabilecek güçte olduğunu ve Avrupa sahnesine çıkabilmek için Wolfsburg’u seçmekle en doğrusunu yaptığını söylüyor. 22 yaşındaki De Bruyne Chelsea’den transfer edilmeden önce altı ay yedek kulübesinde oturmuştu. Takımını Şampiyonlar Ligi’ne taşıyacak formda olup olmadığını önümüzdeki haftalar gösterecek.

Schalke'nin işi kolay değil

Son yıllarda puan cetvelinin Şampiyonlar Ligi sıralarından hiç eksik olmayan Schalke çeyrek finale yükselebilme mücadelesinde, yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Otoritelerin şans tanımadığı Schalke’nin bundan böyle Şampiyonlar Ligi’ne katılması kolay olmayacağa benziyor. Mavi-beyazlılar önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilmek için çalışacak. Bunun için de Hertha Berlin, Augsburg ve Mainz gibi dişli rakiplerinden sıyrılması gerekecek.

Hamburg'un tartışmalı atılımı

Bundesliga’nın en eski kulübü Hamburg ikinci yarıya Schalke’nin çok daha altında başlayacak. Bundesliga’nin kurulduğu 1963 yılından beri küme düşmemiş olan 14'üncü sıradaki Hamburg hayal kırıklığıyla dolu bir sezon geçiriyor. Teknik direktör değişikliğinin getirdiği canlanma çok kısa sürdü. Hamburglu oyuncular bu sezonu kümede kalma mücadelesiyle geçireceklerini idrak etmede zorlanıyorlar. Yeni teknik direktörleri Bert van Marwijk, “Önemli olan, biraz rahat nefes aldıracak kadar puan toplayabilmektir” diyor.

Hamburg’un son derece kötü futbol sergilediği bir sırada profesyonel futbol şubesini anonim şirket yapıp yatırımcılara açması da yadırgandı. Bu kararın profesyonel futbol için gerekli olduğu inkâr edilmiyor, ama kulübün mali kaderini de oynadığı futbol tayin edecek. Öyle ya, anonim şirket olmuşsun, ama tarihinde ilk kez ikinci lige düşmüşsün, neye yarar.

Nürnberg ne zaman kazanacak?

Düşme hattında korkulu haftalar geçirecek olan dört takım daha var: Eintracht Frankfurt, Freiburg, Nürnberg ve 28 yıl sonra geçen yıl yeniden birinci lige çıkmayı başaran, puan sıralaması sonuncusu Braunschweig.

Burada sorulması gereken, sonunda kimin küme düşeceği değil, Nürnberg'in 17 haftası geride kalan bu sezonun ilk galibiyetini ne zaman alacağı. Teknik direktör Gertjan Verbeek sakal bırakıyor. Takımı ilk galibiyetini alana kadar da kesmeyecekmiş. Sakalın akıbeti futbol severleri şampiyonluk mücadelesinden daha çok ilgilendiriyor.

Çünkü şampiyon şimdiden belli. Bayern Münih yedi puan farkla rakiplerine yine tepeden bakıyor. 29 Ocak'a ertelenen Stuttgart maçını da kazanırsa fark on'a çıkacak. Dortmund'un hırslı hocası Jürgen Klopp bile kadere razı oldu. Klopp; “Şimdi size Bayern'i yakalayıp geçeceğiz desem, kimse inanmaz, bana gülersiniz. Ama ikinci yarıya büyük hedeflerle giriyoruz. Ligi ikincilikle tamamlarsak sevinç içinde bahçemde kamyon turu atarım” diyor.

Futbolcuların Dünya Kupası provası

Dortmund teknik direktörü kamyon ehliyeti almak için hazırlıklara başlaya dursun, Bayern Münih'in ikinci yarıdaki hedefi, milli kadrodaki oyuncularını biraz dinlendirip onların sakatlanmadan Dünya Şampiyonası'na katılmalarını sağlamak olacak. Çünkü Bayern'in asları olmadan Almanya dördüncü Dünya Şampiyonluğu'na biraz zor ulaşır.

Önümüzdeki aylarda zaten hep Brezilya'daki dev turnuva konuşulacak. Ligde formsuz maç çıkaran milli oyuncunun kadrodan çıkarılması istenecek, sakatlanan olursa spor basını, "Onsuz şampiyon olabilir miyiz?" diyecek. Şimdiye kadar form tutmamış bir oyuncu ikinci yarıda parlarsa, milli takım teknik direktörü Löw "Bu isim milli formayı hak etmedi mi?", sorusuna muhatap olacak.

Yaklaşan Dünya Şampiyonası Bundesliga'da, yedekte bekletildiği için milli takıma alınma şansının uçup gittiğini gören oyuncuların da kadroya alınma azmini kamçılayacak. Oyun tecrübesini arttırmak en önemli hedef. Kevin de Bruyne, Benfica'dan Hamburg'a transfer olan Hollandalı Ola John ve Sunderland'ın Augsburg'a sattığı Güney Koreli Dong-Won Ji'yi örnek verebiliriz. Alman takımlarına transfer olmaları bu futbolcuların Dünya Şampiyonası'nda forma giyme şansını arttırdı.

İsveç'in süper yıldızı Zlatan İbrahimoviç'in Bundesliga'da oynama hayallerinin gerçekleşme ihtimali ise oldukça zayıf. İbrahimoviç'in yılın futbolcusu seçimi sırasında Dortmund teknik direktörü Klopp'un yanına gelip, "Beni ne zaman alacaksınız. Para almadan bile sarı siyahlı formayı giymeye razıyım" dediği şaka niyetine anlatılır. Ama İsveçli top akrobatı Dortmund'da oynasa ve harika maçlar çıkarsa bile Brezilya'ya gidemezdi. Çünkü İsveç final vizesi almadan turnuvadan elendi.