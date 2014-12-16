Bundesliga’da hafta içi mesaisi



Bundesliga'da 16'ncı hafta karşılaşmaları Salı (16 Aralık) ve Çarşamba (17 Aralık) günleri oynanacak.

Kötü bir sezon geçiren iki köklü takım bu akşam ligde 98’inci randevuya çıkacak. 14’üncü sıradaki Hamburg, puan cetveli sonuncusu Stuttgart’ı ağırlayacak. Huub Stevens ile de beklediği çıkışı yakalayamayan Stuttgart son hafta Mainz karşısında 1 puanı şansıyla kurtarmıştı. Son haftalarda sahasında aldığı puanlarla ayakta durmaya çalışan Hamburg da Freiburg deplasmanında golsüz berabere kalmıştı. Kuzey Almanya ekibi kış tatiline rahat girmek için evindeki maça mutlak galibiyet için çıkacak.

Freiburg Bayern'e rakip olabilecek mi?

Küme düşme tehlikesi yaşayan bir başka ekip Freiburg en zorlu rakiple oynayacak. Puan cetveli 15’incisi bu akşam lider Bayern Münih’e konuk oluyor. Bavyera ekibi sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlamayı garantiledi. Ancak şampiyonluk rekortmeni dinlenmeye çekilmek niyetinde değil. Sportif direktör Matthias Sammer Freiburg ve Cuma günkü ilk yarının son maçı olan Mainz karşılaşmalarıyla ilgili olarak “Kış tatili öncesi kalan iki maçımızı da kazanmak istiyoruz” diye konuşuyor.

Bu akşamın bir başka mücadelesinde puan cetvelinin orta sıralarında sıkışan iki ekibi; Köln ile Mainz karşı karşıya gelecek. Bu maçta alacakları galibiyet ya da mağlubiyet yönlerini ne tarafa çevireceklerine dair belirleyici olacak. Zira üstlerindeki ve altlarındaki takımlarla puan farkı oldukça az. Sahasında 3 maçtır yenilen Köln takımı son olarak Schalke deplasmanında kazanarak mağlubiyet serisine de son verdi. Kasper Hjulmandt yönetimindeki Mainz ise 7 maçtır kazanamıyor.

Hannover ile Augsburg ise Avrupa Kupaları’na katılım mücadelesi yolunda çok önemli puanlar için mücadele verecek.

Dortmund'un kümede kalma mücadelesi

Bu sezon ligde en büyük krizi Dortmund'un yaşadığı aşikar. Geçen sezonun ofansif ve golcü takımı bu sezon 15’nci hafta sonunda 9 gollü Hamburg’tan sonra Freiburg ile birlikte 15 golle sezonun en az gol atan ekibinden biri. Sarı-siyahlılar Çarşamba (17 Aralık) akşamı lig ikincisi Wolfsburg’u ağırlayacakları zorlu maça hücum gücü yüksek bir başka oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’dan da yoksun çıkacak. Dortmund’un hedefi sakatlıklara rağmen kış arasına kadar mümkün olan en iyi sonuçları alabilmek. Teknik direktör Jürgen Klopp “Bu hafta bu büyük kulübe hepimizin bir hediyesi olmalı. Durumumuzu iyileştirmek için elimizden geleni yapmak zorundayız” diye konuşuyor.

Çarşamba akşamı üst sıraların iki takımı Bayer Leverkusen ve Mönchengladbach yerlerini korumanın peşinde olacak. Gladbach 17'nci sıradaki Werder Bremen'i ağırlarken Bayer Leverkusen Hoffenheim deplasmanında puan arayacak. Hafta Eintracht Frankfurt – Hertha Berlin ve Paderborn – Schalke mücadeleleriyle tamamlanacak.