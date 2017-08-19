Bundesliga'da Bayern Münih hızlı başladı

Almanya 1.Ligi\'nin (Bundesliga) 2017-2018 futbol sezonu, bu akşam oynanan Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ile başladı. Şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran ve son sezonun da şampiyonu olan Bayern Münih, evinde ağırladığı Bayer Leverkusen\'i adeta bozguna uğratarak 3-1 mağlup etti.

Allianz-Arena\'da 75 bin taraf önünde oynanan maçta Bayern Münih, Niklas Süle (9.dk), Corentin Tolisso (18.dk) ve Robert Lawandowski\'nin (53.dk) attığı gollerle sonuca giderken, Bayer Leverkusen\'in tek sayısını ise 65. dakikada Admir Mehmedi kaydetti.

Bundesliga\'nın ilk hafta maçlarının programı şöyle;

YARIN:

TSG Hoffenheim - Werder Bremen

Hertha Berlin - Stuttgart

Hamburg - Augsburg

Mainz05 - Hannover96

VFL Wolfsburg - Borussia Dortmund

PAZAR:

Schalke04 - Leipzig

Freiburg - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - 1.FC Köln

Temel ELCİVAN - DUİSBURG / DHA