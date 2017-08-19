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Spor

Bundesliga'da Bayern Münih hızlı başladı

Almanya 1

19 Ağustos 2017 02:51

Almanya 1.Ligi\'nin (Bundesliga) 2017-2018 futbol sezonu, bu akşam oynanan Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ile başladı. Şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran ve son sezonun da şampiyonu olan Bayern Münih, evinde ağırladığı Bayer Leverkusen\'i adeta bozguna uğratarak 3-1 mağlup etti.
Allianz-Arena\'da 75 bin taraf önünde oynanan maçta Bayern Münih, Niklas Süle (9.dk), Corentin Tolisso (18.dk) ve Robert Lawandowski\'nin (53.dk) attığı gollerle sonuca giderken, Bayer Leverkusen\'in tek sayısını ise 65. dakikada Admir Mehmedi kaydetti.
Bundesliga\'nın ilk hafta maçlarının programı şöyle;
YARIN:
TSG Hoffenheim - Werder Bremen
Hertha Berlin - Stuttgart
Hamburg - Augsburg
Mainz05 - Hannover96
VFL Wolfsburg - Borussia Dortmund
PAZAR:
Schalke04 - Leipzig
Freiburg - Eintracht Frankfurt 
Borussia Mönchengladbach - 1.FC Köln

Temel ELCİVAN - DUİSBURG / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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