Bundesliga’da 6’ncı hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın altıncı haftası sonunda Bayern Münih, liderliğini korudu. Bavyera ekibi Köln deplasmanında Mario Götze (19.) ve Daniel Halfar’ın (66.) kendi kalesine attığı gollerle 2-0 kazandı.

Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Schalke ile Borussia Dortmund Ruhr derbisinde karşılaştı. 145’inci buluşmanın galibi 2-1’lik skorla Schalke oldu. Tamamı ilk yarıda atılan golleri ev sahibi ekip adına Joel Matip (10.) ve Maxim Choupo-Moting (23.) Dortmund adına Pierre-Emerick Aubameyang (26.) kaydetti. Schalke bu galibiyetle pun cetvelinde Borussia Dortmund’un üzerinde yer aldı.

Freiburg ile Bayer Leverkusen’i karşı karşıya getiren mücadele 0-0 sona erdi. Konuk takımın rakibi karşısında beklediğinden daha fazla zorlanmasında erken 10 kişi kalmasının etkisi de vardı. Emir Spahic 28’inci dakikada ikinci sarı kartını gördü. Bitime 12 dakika kala Pavel Krmas da ikinci sarı kartla oyun dışı kalınca Freiburg da maçı 10 kişi tamamladı. 88’inci dakikada Leverkusenli Heung-Min Son’un 25 metreden kullandığı serbest vuruş direkten döndü.

SC Paderborn üst üste ikinci yenilgini aldı. Ligin yeni takımı, hafta içinde Bayern Münih’e kaybettikten sonra hafta sonunda da sahasında Mönchengladbach’a 2-1 mağlup oldu. Herrmann (8.) ve Raffael’in golleriyle (14.) ilk çeyrekte iki farklı skoru yakalayan konuk takım ikinci yarıda Wemmer’in golüne (70.) engel olamadı. Gladbach bu galibiyetle puan cetvelinde lider Bayern’in ardından ikinci sıraya yükseldi.

Werder Bremen’in altıncı hafta sonunda da galibiyeti yok. Robin Dutt'un ekibi Kuzey Almanya kapışmasında Wolfsburg’a deplasmanda 2-1 yenildi.Wolfsburg’a ikinci sezon galibiyetini getiren golleri İsviçreli Ricardo Rodriguez (15.) ve Ivica Olic (57.) attı. Bremen’in tek golünü 19 yaşındaki Marnon Busch (37.) kaydetti.

Stuttgart’ın ilk galibiyet sevinci

Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover'i 1-0 yenen Stuttgart ilk sezon galibiyetini elde etti. Maçtaki tek golü 69’uncu dakikada savunmacı Daniel Schwaab kafayla atarken Hannover kalecisi Zieler’in top gol çizgini birkaç santimetre geçtikten sonraki nafile müdahalesi sonucu değiştirmedi.

Cuma günü oynanan haftanın açılış mücadelesi sezona iyi başlayan iki ekibi karşı karşıya getirdi. Mainz – Hoffenheim karşılaşması haftanın golsüz sona eren ilk maçı oldu.

Hamburg gol attı ancak yine kazanamadı

Pazar günü oynanan maçta Hamburg sahasında Eintracht Frankfurt’a son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu. Kuzey Almanya ekibi altıncı hafta sonunda ligdeki ilk golünü atarak negatif seriye son vermiş olsa da puan cetvelinin son sırasından kurtulamadı. Konuk takım Seferovic ile ilk yarıyı önde kapattı (44.). İkinci yarıda Nikolai Müller ile beraberliği bulan Hamburg umutlandı. Ancak oyuna sonradan giren Frankfurtlu Piazon 90’ncı dakikada uzak mesafeden kaydettiği şık serbest vuruş golüyle Hamburg seyircisini hayal kırıklığına uğrattı.

Pazar gününün diğer mücadelesinde Augsburg Hertha Berlin’i 1-0 yenerek ikinci sezon galibiyetini elde etti. Maçtaki tek golü Augsburg kaptanı Verhaegh penaltıdan kaydetti (27.).

Altıncı haftanın toplu sonuçları:

Mainz 0 – Hoffenheim 0

Stuttgart 1 – Hannover 0

Freiburg 0 – Bayer Leverkusen 0

Köln 0 – Bayern Münih 2

Schalke 2 – Borussia Dortmund 1

Paderborn 1 – Mönchengladbach 2

Wolfsburg 2 – Werder Bremen 1

Augsburg 1 – Hertha Berlin 0

Hamburg 1 – Eintracht Frankfurt 2

Puan durumu:

1.Bayern Münih 14

2.Mönchengladbach 12

3.Bayer Leverkusen 11

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16.Freiburg

17.Werder Bremen

18.Hamburg

7’nci haftanın programı

3 Ekim Cuma, TSİ 21:30

Hertha Berlin – Stuttgart

4 Ekim Cumartesi, TSİ 16:30

Bayern Münih – Hannover

Borussia Dortmund – Hamburg

Bayer Leverkusen – Paderborn

Hoffenheim – Schalke

Werder Bremen – Freiburg

Eintracht Frankfurt – Köln (TSİ 18:30)

5 Ekim Pazar

Wolfsburg – Augsburg (TSİ 16:30)

Mönchengladbach – Mainz (TSİ 18:30)