Bundesliga’da 4’üncü hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın dördüncü haftasında Bayern Münih 1 puana razı olurken Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen rakiplerine yenildi.

Puan cetvelinin zirvesinde büyük bir sürprize imza atan ligin yeni takımı SC Paderborn (üst resim) yer aldı. Ligin mütevazı takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği birinci ligde hafta sonunda Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Hannover'i 2-0 yendi. Paderbornlu Stoppelkamp'ın uzatma dakikalarında 82 metre mesafeden attığı skoru belirleyen gol Bundesliga tarihinin en uzak mesafeden atılan golü olarak rekor kırdı.

Hamburg, Mirko Slomka'nın ayrılmasında sonra U23 teknik direktörü Josef Zinnbauer yönetiminde çıktığı ilk maçta Bayern Münih'i konuk etti. Son şampiyonla 0-0 berabere kalarak 1 puanı kapan Hamburg ligde bu sezon henüz gol atamayan tek takım. Bavyera ekibi maçın genelinde yüzde 75'lik topa sahip olma oranına ulaşsa da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

Borussia Dortmund ise Mainz deplasmanından eli boş döndü. Ev sahibi takım rakibini 2-0 yenerek puan cetvelinde Paderborn'un ardından ikinci sıraya yerleşti. Dortmund ekibi Immobile ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Wolfsburg'a konuk olan Bayer Leverkusen ilk dakikalarında 10 kişi kaldığı maçtan 4-1 yenik ayrıldı. Leverkusen bu mağlubiyetle liderlikten olurken Wolfsburg ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Üç kırmızı kart

Ligde henüz galibiyeti olmayan Schalke bu hafta da Eintracht Frankfurt'a puan kaptırdı. Karşılaşma 2-2 sona ererken Schalke maçı 9, Frankfurt 10 kişi tamamladı. Mavi-beyazlılarda Kevin Prince Boateng ikinci sarı kartını görürken (61.) rakibine sert bir harekette bulunan Draxler doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı (71.). Konuk takımda ise bitime beş dakika kala Medojevic ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Haftanın en gollü maçında Augsburg Werder Bremen'i 4-2'i yenerken Stuttgart deplasmanında 2-0 kazanan Hoffenheim puan cetvelinde 3'üncü sıraya yerleşti. Haftanın son maçında Ren derbisinde karşılaşan Köln ile Mönchengladbach 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Köln ligin henüz gol yemeyen tek takımı.

Cuma günü oynanan 4'üncü haftanın açılış maçında Freiburg ile Hertha Berlin 2-2 berabere kaldı.

Puan Durumu:

1.Paderborn 8

2.Mainz 8

3.Hoffenheim 8

4.Bayern Münih 8

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16. Schalke 2

17. Hamburg 2

18. Stuttgart 1

Beşinci haftanın programı

23 Eylül Salı, TSİ 21:00

Bayern Münih – Paderborn

Hoffenheim – Freiburg

Werder Bremen – Schalke

Eintracht Frankfurt – Mainz

24 Eylül Çarşamba, TSİ 21:00

Borussia Dortmund – Stuttgart

Bayer Leverkusen – Augsburg

Mönchengladbach – Hamburg

Hannover 96 – Köln

Hertha Berlin – Wolfsburg