Bundesliga’da 32’nci hafta böyle geçti



Wolfsburg Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Kurtlar 32’nci haftanın pazar günü oynanan maçında Paderborn’u deplasmanda 3-1 yenerek sezonun kapanmasına 2 hafta kala Devler Ligi’ne doğrudan katılmayı garantiledi. Rakibi karşısında zorlanmadan ve hakkıyla galibiyet alan ‘Kurtlar’ın gollerini Tim Klose (15.) ve Bas Dost (25./82.) (en üst resim) attı. 2009-2010 sezonundan sonra bir kez daha devler arenasına dönen Wolfsburg 65 puanla ikinci sırada. Lukas Rupp’un golünün (90+1) puana yetmediği Paderborn ise doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe geriledi.

Schalke'nin son hedefi de tehlikeye girdi. Mavi-beyazlılar pazarın diğer mücadelesinde Köln deplasmanında 2-0 kaybetti. Köln rakibi karşısında Marcel Risse (34.) ve Yannick Gerhardt’ın (89.) golleriyle sonuca giderek yenilmezlik serisini beş maça çıkardı ve sezon başında yükseldiği birinci ligde kalmayı garantiledi. Son 12 maçından 2 galibiyet çıkaran ve 2015’te deplasmanda hiç üç puan kazanamamış olan Schalke son yedi maçının 5’inde gol bulamadı. Roberto Di Matteo’nun takımı sezonun bitimine 2 hafta kala 45 puanla ezeli rakibi Borussia Dortmund'un sadece 2 puan önünde, UEFA Avrupa Ligi’ne ön elemeden katılma sırası olan 6’ncılıkta yer alıyor.

Şampiyonun düşüşü sürüyor

Bayern Münih Bundesliga şampiyonluğunu garantiledikten sonra oynadığı ikinci maçını da kaybetti. Bavyera ekibi sahasında 1-0 yenildiği Augsburg maçında kaleci Reina’nın kırmızı kart görmesi nedeniyle (13.) uzun süre 10 kişi mücadele etti. Karşılaşmadaki tek golü Bobadilla attı (71.). Augsburg bu sonuçla Schalke’yi geride bırakarak 46 puanla beşinci sıraya yükseldi. Üst üste dördüncü resmi maçından mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih, salı günü 3-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Barcelona’yı konuk edecek.

Mönchengladbach Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı tanıyan 3'üncülük mücadelesinde dev bir adım attı. ‘Taylar’ takipçisi Bayer Leverkusen’i 3-0 gibi farklı bir skorla yenerek puan farkını beşe yükseltti ve üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Lucien Favre’nin takımı Max Kruse (50.), Patrick Herrmann (81.) ve Ibrahima Traore’nin (88.) golleriyle sonuca giderken ligdeki yenilmezlik serini de 12 maça çıkardı. Öte yandan Gladbachlı Max Kruse gelecek sezondan itibaren Wolfsburg'un başarısı için ter dökecek. 27 yaşındaki forvet ‘Kurtlar' ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp kulübüne Avrupa kupalarına katılmasını sağlayarak veda etmek istiyor. Sarı-siyahlılar 32’nci hafta maçında Hertha Berlin engelini 2-0’lık skorla geçti. Neven Subotic (9.) ve Erik Durm’un golleriyle (47.) sonuca giden Dortmund 43 puanla 7’nci sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan başkent ekibi ise düşme hattının sadece üç puan üzerinde.

Hannover Werder Bremen karşısında Lars Stindl’ın golüyle (21.) öne geçmesine rağmen bu gol takımın 15 maçlık galibiyet hasretini gidermeye yetmedi. Zira Werder Bremen maçın son çeyreğinde Zlatko Junuzovic attığı golle (78.) beraberliği sağladı ve 1 puanı kurtardı. Düşme hattındaki rakibi Paderborn kaybedince Hannover beraberliğe rağmen ligde kalmak için play-off maçı oynama sırası olan 16’ncılığa yükseldi. Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Hannover’in kümede kalma mücadelesindeki diğer doğrudan rakipleri olan Hamburg ile Freiburg arasındaki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Altı maçtır kazanamayan Eintracht Frankfurt Hoffenheim’ı 3-1 yenerek tehlikeli bölgeye inişini durdurdu. Thomas Schaaf’ın takımı ilk yarıda Bastian Oczipka (18.), Haris Seferovic (27.) ve Timothy Chandler’ın (34.) golleriyle sonuca gitti. Kevin Volland’ın (51.) tek golünü attığı Hoffenheim bu mağlubiyetle gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansını neredeyse kaybetti.

Stuttgart umutlandı

Son sıradaki Stuttgart rakiplerinin puan kaybettiği haftada Mainz’ı 2-0 yenerek çok önemli bir galibiyet aldı ve son iki haftaya girilirken ligde kalma umudunu sürdürdü. Ev sahibi takım rakibi karşısında Daniel Didavi (66.) ve Filip Kostic’in (79.) golleriyle sonuca gitti. Huub Stevens, son iki haftada kümede kalma mücadelesi veren doğrudan rakipleri Hamburg ve Paderborn’u yenerek takımının 1975’ten beri ilk kez küme düşmesini engellemek azminde.

33’üncü haftanın programı

Gelecek hafta sonu Bundesliga karşılaşmalarının tamamı 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 16:30’da başlayacak. Program şöyle;

Wolfsburg – Borussia Dortmund

Werder Bremen – Mönchengladbach

Bayer Leverkusen – Hoffenheim

Augsburg – Hannover

Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt

Stuttgart – Hamburg

Mainz – Köln

Freiburg – Bayern Münih

Schalke – Paderborn