Bundesliga’da 31’inci hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da düşme hattından kurtulma mücadelesi veren takımlardan Hamburg pazar maçında Mainz’ı sahasında 2-1 yenerek çok önemli bir galibiyet kazandı. Kuzey Almanya ekibi böylece düşme hattının dışına çıktı. Maça çok iyi başlayan Julian Baumgartlinger şanssız bir şekilde topu kendi ağlarına gönderince (37.) Hamburg 1-0 öne geçti. Haftanın en güzel gollerinden birine imza atan Yunus Mallı Mainz’ı tekrar beraberliğe taşısa da (76.) maçta son sözü Hırvat Gojko Kaçar (üst resim) söyledi ve bitime 3 dakika kala Hamburg’a üstünlük sayısını getirdi (87.). Hamburg, teknik direktör Bruno Labbadia yönetimindeki 3’üncü maçında 2’nci galibiyetini alırken 31 puanla düşme hattının dışına çıkarak 14’üncü sıraya yerleşti. Mainz sadece maçı kaybetmekle kalmadı, 89’uncu dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalan Daniel Brosinski ve van der Vaart ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden Elkin Soto'yu da kaybetti. 37 puanda kalan kırmızı-beyazlı ekip Avrupa kupalarına katılma şansını büyük ölçüde yitirdi.

Favre'dan 100. Bundesliga galibiyeti

Pazar’ın diğer mücadelesinde de galip takımı bitime kısa süre kala gelen bir gol belirledi. Oyuna sonradan dahil olan İbrahima Traore Hertha Berlin deplasmanında 85'inci dakika attığı golle takımının 2-1'lik galibiyetini ilan etti. Böylece Gladbach teknik direktörü Lucien Favre da Bundesliga kariyerindeki 100’üncü galibiyetini kutladı. Maçta gol perdesini konuk takım adına Max Kruse açmış, iki dakika sonra Hertha, Valentin Stocker ile beraberliği sağlamıştı. Puanını 60’a yükselten Mönchengladbach Bayer Leverkusen’in (58) önünde 3’üncü sıradaki yerini korudu. Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma mücadelesindeki iki takım hafta sonunda kozlarını paylaşacak. 34 puanlı Hertha Berlin ligin bitimine 3 hafta kala düşme hattının sadece 4 puan üzerinde.

Şampiyonun aklı Avrupa’da

Geçen hafta ligde şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, hafta içinde Almanya kupası yarı final maçında Borussia Dortmund’a penaltılarla elenmesinin ardından bu hafta da Bayer Leverkusen deplasmanında 2-0 kaybetti. Çarşamba günü Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını düşünen Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola sahaya yedek ağırlıkli bir kadro sürdü. Ev sahibi takımın gollerini serbest vuruştan Hakan Çalhanoğlu (55.) ve 19’uncu doğum gününü kutlayan Julian Brandt attı (81.). Bayern Münih’te Mario Götze önemli fırsatları kullanamadı.

Ligde zor günler geçiren son sıradaki Stuttgart, bir ara 2-1 öne geçmesine rağmen Schalke’ye 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Mavi-beyazlılara 6 hafta sonra 3 puanı getiren golleri Huntelaar 2 (9./78.) ve Klein kendi kalesine (89.) atarken Stuttgart’ta Harnik (22.) ve Kostic’in çabası (51.) takımına puan getirmeye yetmedi.

Haftanın en önemli galibiyetlerinden birine Paderborn imza attı ve kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Freiburg'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. İlk yarıda üstün olan ev sahibi takım devreyi Nils Petersen’in (40.) golüyle önde kapattı. Ancak maçı bırakmayan konuk ekip oyuna sonradan giren Lukas Rupp’un çok önemli 2 golüyle (70./80.) sahadan üstün ayrıldı. Paderborn 4 hafta sonra ilk dış saha galibiyetini alırken Freiburg’u da puan cetvelinde gerisinde bıraktı ve 15’inciliğe yükseldi.

Ligin şiddetle puana ihtiyacı olan bir başka takımı Hannover Michael Frontzeck yönetiminde çıktığı ikinci maçta da galibiyet alamazken lig ikincisi karşısında 2-0 geriden gelerek aldığı bir puanın moraliyle umutlarını son 3 haftaya taşıdı. Wolfsburg – Hannover mücadelesi 2-2 biterken Hannover puan cetvelinde doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe indi.

Bayern Münih karşısında verdiği zorlu kupa maçı mücadelesinden 4 gün sonra Hoffenheim deplasmanına çıkan Borussia Dortmund beraberlikten öteye gidemedi. Skor gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ni isteyen her takımı da memnun etmedi. Hoffenheim Kevin Volland ile öne geçerken (33.) Dortmund bu gole 2 dakika sonra Mats Hummels’in tartışmalı kafa golüyle karşılık verdi (35.).

Haftanın beraberlikle biten bir başka mücadelesinde Augsburg ile Köln 0-0 berabere kalırken Werder Bremen sahasındaki maçta Eintracht Frankfurt’u 1-0 yendi. Maçtaki tek golü omzuna çarpan top ağlarla buluşan Davie Selke attı (66.).

Puan durumu

1.Bayern Münih 76

2.Wolfsburg 62

3.Mönchengladbach 60

4.Bayer Leverkusen 58

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16.Freiburg 30

17.Hannover 30

18. Stuttgart 27

32’nci haftanın programı

8 Mayıs Cuma, TSİ 21:30

Hamburg – Freiburg

9 Mayıs Cumartesi, TSİ 16:30

Bayern Münih – Augsburg

Eintracht Frankfurt – Hoffenheim

Borussia Dortmund – Hertha Berlin

Hannover – Werder Bremen

Mönchengladbach – Bayer Leverkusen

Stuttgart – Mainz (TSİ 19:30)

10 Mayıs Pazar

Paderborn – Wolfsburg (TSİ 16:30)

Köln – Schalke (TSİ 18:30)