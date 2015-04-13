Bundesliga’da 28’inci hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 28'inci hafta Pazar günü yapılan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Stuttgart genellikle mağlubiyetle sonuçlanan güzel oyununun karşılığını bu kez aldı ve Werder Bremen'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi. Kırmızı-beyazlılar'a 10 kişi kaldığı maçta (84. Harnik) 3 puanı getiren golü Ginczek (üst resim) kaydetti (90+1). Huub Stevens'ın takımı bu sonuçla iki ay sonra puan cetvelinin son sırasından kurtularak yerini Hamburg'a bıraktı ve kalan 6 haftada kümede kalma yolunda yeniden umutlandı.

Lige sezon başında yükselen Köln ise Pazar gününün diğer maçında 10 kişi kalmasına rağmen Hoffenheim'a 3-2 üstünlük sağlayarak ligde kalma mücadelesinde önemli mesafe kaydetti. Köln takımı penaltıdan kaptan Matthias Lehmann (20.), Anthony Ujah (54.) ve Jonas Hector'un (78.) golüyle sonuca giderken Eugen Polanski'nin penaltı (70.) ve Anthony Modeste'nin (88.) golleri konuk takıma puan getirmeye yetmedi. Modeste'yi düşüren Kölnlü Olkowski kırmızı kartla oyun dışı kaldı (69.). Köln bu galibiyetle 11'nci sıraya kadar yükselirken Hoffenheim'ın 7'ncilikteki yeri yenilgiye rağmen değişmedi.

Lider bildiğiniz gibi

Ligde 10 puan farkla liderliğini sürdüren Bayern Münih, eksiklerine rağmen Eintracht Frankfurt'u 3-0 yenerken zorlanmadı. Bavyera ekibi Robert Lewandowski'nin 2 (15./66.) ve Thomas Müller'in (82.) golleriyle sonuca gitti. Bayern Münih böylece Çarşamba günü (15 Nisan) Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçının provasını başarıyla vermiş oldu.

Borussia Dortmund bu sezon ligde ilk dakika dolmadan üçüncü kez kalesine gol gördü. Sarı-siyahlılar Oscar Wendt'in golüyle henüz 29'uncu saniyede geriye düşküleri maçta Mönchengladbach'a 3-1 mağlup oldu. ‘Taylar'ın diğer gollerini Rafael (32.) ve Havard Nordtveit (67.) atarken İlkay Gündoğan'ın sayısı (77.) Dortmunda'a puan getirmeye yetmedi. Almanya Kupası'nda üçüncü lig ekibi Arminia Bielefeld'e elendikten sonra Dortmund karşısında moral bulan Mönchengladbach 3'üncü sıradaki yerini koruyarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli mesafe katetti. 13'üncü sezon yenilgisini alan Jürgen Klopp'un ekibi ise 10'uncu sırada kaldı.

Bayer Leverkusen Mainz engelini de 3-2'lik skorla geçerek galibiyet serisini 6 haftaya yükseltti. Kırmızı-siyahlılarda serbest vuruştan 1 gol ve 1 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu galibiyetin mimarlarından oldu. Heung-Min Son (15.), Stefan Kießling (59.) ve Hakan Çalhanoğlu'nun (73.) gollerinden sonra Ja-Cheol Koo'nun Mainz adına 2 penaltı golü (78./90+1) takımına puan getirmeye yetmedi.

Augsburg'a Paderborn şoku

Freiburglu Schuster'in bir penaltı atışından yararlanamadığı maçta Schalke ile Freiburg 0-0 golsüz berabere kaldı. Ancak bu sonuca rağmen Schalke'nin puan cetvelinin 5'inci sırasındaki yeri değişmedi. Zira takipçisi Augsburg Paderborn deplasmanında 2-1'lik sonuçla beklemediği bir yenilgi aldı. Ligin düşmeye en yakın adaylarından Paderborn rakibine Elias Kachunga (48.) ve Srdjan Lakic'in (60.) golleriyle üstünlük sağlarken Augsburg'un tek golünü Bayern Münih'ten kiraladığı Pierre-Emile Højbjerg (52.) attı. Paderborn'un da kazanması Hamburg'u puan cetvelinde son sıraya itti. Kuzey Almanya ekibi sahasında ağırladığı puan cetveli ikincisi Wolfsburg karşısında da varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. ‘Kurtlar'ın gollerini Josuha Guilavogui (10.) ve Daniel Caigiuri (73.) attı.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Hannover ile Hertha Berlin 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. 12 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover'in düşme hattıyla arasındaki puan farkı 2'ye indi.

Bundesliga'da 29'uncu hafta

17 Nisan Cuma, TSİ 21:30

Eintracht Frankfurt – Mönchengladbach

18 Nisan Cumartesi, TSİ 16:30

Hertha Berlin – Köln

Hoffenheim – Bayern Münih

Borussia Dortmund – Paderborn

Freiburg – Mainz

Bayer Leverkusen – Hannover

Augsburg – Stuttgart (19:30)

19 Nisan Pazar

Werder Bremen – Hamburg (TSİ 16:30)

Wolfsburg – Schalke (TSİ 18:30)