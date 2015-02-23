Bundesliga’da 22’nci hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da Bayern Münih liderliği, Wolfsburg takibini sürdürüyor. Ligde tutunmaya çalışan sezonun mütevazı ekiplerinden Paderborn, güçlü rakibi Bayern Münih karşısında bir de 10 kişi kalınca sonuç kaçınılmaz oldu ve Bundesliga tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Ev sahibi takım iyi başladığı maçın sonunu getiremedi. Çıkan haberlerin aksine teknik direktör Pep Guardiola ile arasında bir sorun olmadığını ifade eden Robert Lewandowski, Paderborn karşısında takımının ilk 2 golünü atarak (24./37.) farklı skorun perdesini açan isim oldu. Maçı 2 golle tamamlayan bir başka isim Arjen Robben de (63./86.) Bundesliga'daki gol sayısını 16'ya çıkararak krallık yarışında zirveye tek başına oturdu. Bayern'in diğer gollerini Ribery (72.) ve oyuna sonradan giren Mitchell Weiser (78.) attı. Ev sahibi takımda Robben'i düşüren Florian Hartherz kırmızı kart görerek ilk saat sonunda takımın 10 kişi bıraktı (62.).

Liderin takipçisi Wolfsburg ise zorlandığı maçta Hertha Berlin'i 2-1 yendi. ‘Kurtlar'a 3 puan getiren golleri yine Bas Dost attı (en üst resim) (10./74.). 28 bin kişinin izlediği maçta Hertha Berlinli Julian Schieber'in golü (30.) takımına puan getirmeye yetmedi. Hollandalı forvet Bas Dost sezonun ikinci yarısında oynadığı altıncı resmi maçında 11 gole ulaşırken takımı Wolfsburg da Bundesliga'daki 600'üncü maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Yeşil-beyazlılar sahasındaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkarırken üçüncü sırayla arasındaki puan farkını 10'a da yükseltti.

Pazar gününün diğer mücadelesinde şiddetle puana ihtiyacı olan Hamburg öne geçtiği maçta bu üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikada yediği golle Mönchengladbach ile 1-1 beraber kaldı. Konuk takım Hamburglu Zoltan Stieber'in golüne (73.), oyuna sonradan giren Branimir Hrgota'nın uzatma dakikalarındaki golüyle karşılık verdi (90+2).

Augsburg kalecisinden tarihi gol

Augsburg – Bayer Leverkusen maçı sezonun en ilginç olaylarından birine sahne oldu. Uzatma dakikalarına 2-1 yenik giren ev sahibi Augsburg, 1 puanı kalecisi Marwin Hitz'in attığı golle kurtardı. 90+4'te ileri çıkan İsviçreli file bekçisi rakip ceza alanı içinde önünde bulduğu topu ağlara gönderdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Hitz, 19 Aralık 1997'de Schalke kalecisi Jens Lehmann'ın Borussia Dortmund'a ve 31 Mart 2002'de Werder Bremen kalecisi Frank Rost'un Hansa Rostock'a attığı gollerden sonra Bundesliga tarihinde rakip fileleri oyun sırasında havalandıran üçüncü kaleci oldu.

Werder Bremen'in yükselişini Schalke durdurdu. Üst üste aldığı 5 galibiyetle ligde fırtına gibi giren yeşil-beyazlılar Schalke deplasmanında 1 puanı Sebastian Prödl'in 90+2'de attığı kafa golüyle kurtardı. Schalke 61'inci dakikada Max Meyer'in golüyle öne geçmişti.

Köln kendi seyircisine nihayet gol izletebildi. 14'üncü haftadan beri sahasındaki maçlarda gol atamayan Köln takımı 22'nci haftada Hannover ile 1-1 berabere kalarak bu sessizliğine son verdi. Ancak karnaval kentinin sahasındaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Mainz, yeni teknik direktörü Martin Schmidt yönetiminde çıktığı ilk maçta Eintracht Frankfurt'u 3-1 yenerek 4 hafta sonra galibiyet almanın sevincini yaşadı. Konuk takımdan Zambrano 83'üncü dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında ise Borussia Dortmund, Stuttgart'ı deplasmanda 3-2 yenerek bu sezon ilk defa ligde üst üste 3 maç kazanmış oldu. Dortmund bu sonuçla 12'nci sıraya yükselirken Stuttgart son sırada kaldı.

23'üncü haftanın programı

27 Şubat Cuma, TSİ 21:30

Bayern Münih – Köln

28 Şubat 2015, TSİ 16:30

Hertha Berlin – Augsburg

Bayer Leverkusen – Freiburg

Hannover – Stuttgart

Borussia Dortmund – Schalke

Hoffenheim – Mainz

Eintracht Frankfurt – Hamburg (TSİ 16:30)

1 Mart Pazar

Mönchengladbach – Paderborn (16:30)

Werder Bremen – Wolfsburg (18.30)