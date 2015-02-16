Bundesliga’da 21’inci hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da tribünleri dolduran taraftarlardan bazısı güldü, bazısı üzüldü ama hepsi de gole doydu. Ligin 21’inci haftasında ağlar tam 38 kez havalandı. Bu maç başına 4,22’lik gol ortalamasıyla sezonun en gollü haftası olurken aynı zamanda 39 golün atıldığı 2010-2011 sezonunun 2’nci haftasında sonra topun en çok ağlarla buluştuğu hafta oldu.

Lider Bayern Münih haftanın en çarpıcı sonuçlarından birine imza atarak bu sezon ligde tutunma mücadelesi veren Hamburg’u 8-0’lık sonuçla yendi. Şampiyonluk rekortmeni sahasındaki maçta Thomas Müller (2), Mario Götze (2), Lewandowski, Ribery ve Arjen Robben’in (2) golleriyle sonuca gitti. Ligdeki gol sayısını 14’e çıkaran Robben gol krallığı yarışında ilk sıradaki Eintracht Frankfurtlu Alex Meier’i yakaladı. Alman milli oyuncu Holger Badstuber 154 günlük sakatlık arasının ardından Hamburg maçıyla sahalara döndü. İki yıl önce de Bayern Münih’e 9-2 yenilen kuzey Almanya ekibi 8-0’la Bundesliga tarihindeki en farklı mağlubiyetini aldı. Bayern Münih 52 puanla liderliğini devam ettirdi.

Liderin takipçisi Wolfsburg nefesleri kesen maçta Bayer Leverkusen’i deplasmanda 5-4 yenerek puan farkının daha da açılmasına izin vermedi. Konuk takımda Hollandalı forvet Bas Dost sonuncusu 90+3'te takımına 3 puanı getiren olmak üzere attığı 4 golle maçın yıldızı oldu. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Leverkusen ise ikinci yarıda skoru bir ara 4-4’e getirse de rakibinin son dakika golüne engel olamadı. Ev sahibi takımda Heung Min-Son’un 3 golü yetmedi. Wolfsburg 44 puanla 2’nci sıradaki yerini korudu. Bayer Leverkusen 6’ncılıkta kaldı.

Paderborn'un galibiyet hasreti dindi

Pazar günü oynanan maçlarda ise Hertha Berlin yeni teknik direktörü Pal Dardai yönetiminde kendi sahasında çıktığı ilk maçta yine gülmedi. Başkent ekibi Freiburg’a 2-0 yenildi. Evinde oynadığı son altı maçın 5’inde gol atmaya muvaffak olamayan Hertha Berlin doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe kadar indi.

Pazar gününün diğer mücadelesinde ligin yeni takımı Paderborn haftanın sürpriz sonuçlardan birisine imza atarak Hannover 96’yı deplasmanda 2-1 yendi. Paderborn böylece 10 hafta sonra ligde galibiyet almanın sevincini yaşadı. Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover ise dört haftasının geride kaldığı sezonun ikinci yarısında henüz galibiyet alamadı.

Werder Bremen tutulmuyor

Werder Bremen’in yükselişi sürüyor. Bu haftayı da Augsburg karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetle kaparak son beş maçta 15 puan toplayan kuzey Almanya ekibi, artık Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapmaya başladı. Werder Bremen beş maçlık bir galibiyet serisini son olarak 8 yıl önce yakalamıştı.

Batı Almanya’nın iki ezeli rakibinin mücadelesine futboldan çok olaylar damgasını vurdu. Mönchengladbach – Köln derbisi ev sahibi takımın 90+1’inci dakikada Granit Xhaka ile attığı golle 1-0 sona erdi. Maç öncesi stadyum çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri alırken karşılaşma sırasında Köln tribünlerinde meşaleler yakıldı. Bu yüzden ikinci yarısı gecikmeli başlayan karşılaşma iki dakika kesintiye uğradı. Uzatma dakikalarında gelen ve maçın skorunu tayin eden golün ardından 30 kadar Köln taraftarı sahaya hücum etti. Polisle fanatik taraftar arasında kovalamaca ve arbede yaşandı, gözaltına alınanlar oldu. Köln ezeli rekabette rakibine 9 maçtır üstünlük sağlayamıyor (3 beraberlik, 6 yenilgi).

Schalke Eintracht Frankfurt'a 1-0 yenilerek haftanın sürpriz mağlubiyetlerinden birini aldı ve puan cetvelinde 3’üncülükteki yerini Mönchengladbach’a terk etmek zorunda kaldı. Frankfurt ekibi sahasındaki maçta güçlü rakibini Lucas Piazon’un (65.) tek golüyle yendi. Ev sahibi takımda teknik direktör Thomas Schaaf ligde 500’üncü maçına çıktı. Schaaf ligdeki ilk maçında da Schalke’ye aynı sonuçla üstünlük sağlamıştı.

Ligde kötü günler geçiren Huub Stevens yönetimindeki Stuttgart Hoffenheim deplasmanında da uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Stuttgart’ın son sıradaki yeri değişmedi.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Borussia Dortmund ise Mainz’ı 4-2 yenerek 14’üncü haftadan beri ilk kez düşme hattının dışına çıktı. Maçın yıldızı Marco Reus oldu. Genç oyuncu kulübüyle olan sözleşmesini uzattıktan 3 gün sonra çıktığı maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Mainz ile Borussia Dortmund 22'şer puanla 14 ve 15'inci sırada yer alıyorlar.

22'nci haftanın programı

20 Şubat Cuma, TSİ 21:30

Stuttgart – Borussia Dortmund

21 Şubat Cumartesi, TSİ 16:30

Freiburg – Hoffenheim

Schalke – Werder Bremen

Paderborn – Bayern Münih

Mainz – Eintracht Frankfurt

Augsburg – Bayer Leverkusen

Köln – Hannover (TSİ 19:30)

22 Şubat Pazar

Hamburg – Borussia Dortmund (TSİ 16:30)

Wolfsburg – Hertha Berlin (TSİ 18:30)