Bundesliga’da 20’nci hafta böyle geçti



Werder Bremen formda golcüsü Franco di Santo’nun yokluğuna rağmen galibiyet serisini sürdürdü. Bundesliga’nın 20’nci haftasında ağırladığı Bayer Leverkusen’i 2-1’le geçen kuzey Almanya ekibi üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Davie Selke (17.) ve Zlatko Junuzovic’in (29.) (üst resim) serbest vuruş golleriyle sonuca giden Bremen ekibi düşme hattından da tamamen uzaklaştı. Hakan Çalhanoğlu’nun golünün puan almaya yetmediği Bayer Leverkusen bu mağlubiyetle puan cetvelinde Şampiyonlar Ligi katılım sırasından biraz daha uzaklaştı.

Pazar gününün ikinci maçında Augsburg 2-0 öne geçtiği maçta bu üstünlüğünü koruyamadı ve Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı. Augsburg bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım sırası olan 3’üncülüğe yükselme şansını kaçırdı ancak dördüncülükteki yerini korudu. Ev sahibi takım Ragnar Klavan (7.) ve Raul Bobadilla’nın 7’nci sezon golüyle (37.) sonuca giderken Frankfurt bu gollere Stefan Aigner (45+2) ve Alexander Meier (70.) ile karşılık verdi. Meier ligdeki gol sayısını 14’e yükselterek gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu. Augsburg bu sezon ligde ilk kez berabere kaldı.

Dortmund nihayet güldü

Cumartesi günü oynanan maçta Borussia Dortmund, Freiburg’u deplasmanda 3-0 yenerek puan cetvelinin son sırasından kurtuldu. Rakibi karşısında Marco Reus (9.) ve Aubameyang’ın (56./72.) golleriyle sonuca giden sarı-siyahlılar puan cetvelinde 16’ncı sıraya yükseldi. Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle uzun süredir ideal kadrosundan uzak kalan Jürgen Klopp’un takımı 2013’te Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinden beri ilk kez bir maça kaleci Weidenfeller’in önünde Piszczek, Hummels, Subotic ve Schmelzer’den oluşan savunma dörtlüsüyle çıkabildi.

Hamburg da Hannover engelini 2-1’le geçerek haftayı galibiyetle kapattı. Hertha Berlin yeni teknik direktörü Pal Dardai yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı. Başkent ekibi Mainz’ı deplasmanda 2-0’la geçti. Köln taraftarlarına sahasında yine gol izletemedi. Ligin iki yeni takımının karşılaşmasında Köln ile Paderborn 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon kendi stadyumundan beşinci kez golsüz beraberlikle ayrıldı.

Ligin zirvesindeki iki takım sahadan galibiyetle ayrıldıkları haftada zorlanmadılar. Lider Bayern Münih Stuttgart deplasmanında 2-0 kazandı. Wolfsburg ise Hoffenheim engelini 3-0’la geçerken yıldız transfer Andre Schürrle iki asistlik performansıyla daha ilk maçında göz doldurdu. Schalke ise Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Mönchengladbach’ı 1-0 yendi. 250’nci Bundesliga maçında golle buluşan Tranquillo Barnetta takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Bundesliga’da 20’nci haftanın sonuçları

Schalke 1 – Mönchengladbach 0

Mainz 0 – Hertha Berlin 2

Stuttgart 0 – Bayern Münih 2

Köln 0 – Paderborn 0

Freiburg 0 – Borussia Dortmund 3

Wolfsburg 3 – Hoffenheim 0

Hamburg 2 – Hannover 1

Werder Bremen 2 – Bayer Leverkusen 1

Augsburg 2 – Eintracht Frankfurt 2

Puan durumu

1.Bayer Münih 49

2.Wolfsburg 41

3.Schalke 34

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16.Borussia Dortmund 19

17.Freiburg 18

18.Stuttgart 18

21’nci haftanın programı

13 Şubat Cuma, TSİ 21:30

Borussia Dortmund – Mainz

14 Şubat Cumartesi, TSİ 16.30

Hoffenheim – Stuttgart

Bayern Münih – Hamburg

Mönchengladbach - Köln

Bayer Leverkusen – Wolfsburg

Werder Bremen – Augsburg

Eintracht Frankfurt – Schalke (TSİ 19:30)

15 Şubat Pazar, TSİ 16:30

Hertha Berlin – Freiburg

15 Şubat Pazar, TSİ 18:30

Hannover – Paderborn