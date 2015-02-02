Bundesliga’da 18’inci hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 2014/2015 sezonunun 2'nci yarısı hafta sonunda yapılan 18'nci hafta karşılaşmalarıyla başladı. Şimdiden sezonun sürpriz takımı olarak anılmaya başlanan Augsburg Pazar günü oynanan maçta Hoffenheim'ı 3-1 yendi. Bavyera ekibi bu sonuçla puan cetvelinde Bayer Leverkusen'i de geride bırakarak 5'inci sıraya yükselirken 3'üncü Gladbach ve 4'üncü Schalke ile puanını eşitledi. Türk milli oyuncu Halil Altıntop'un (üst resim) 2009'dan sonra ilk kez kafayla gol attığı maçta (39.) Augsburg'un diğer sayılarını Tobias Werner (42.) ve Bobadilla (90+3) kaydetti. Roberto Firmino'nun tek golü (45.) konuk takıma puan getirmedi. Augsburg bu sonuçla evinde oynadığı 9'uncu maçta 7'nci galibiyetini aldı.

Di Santo Bremen'i galibiyete taşıdı

Teknik direktör Viktor Skripnik geldiğinden beri evinde oynamanın avantajını iyi kullanan bir başka ekip Werder Bremen de pazar günkü mücadelede konuk ettiği Hertha Berlin'i 2-0 yenerek sezonun ikinci yarısına 3 puanla başladı. Kuzey Almanya ekibi bu galibiyetle sahasında oynadığı beşinci maçında dördüncü galibiyetini alarak puan cetvelinde 4 basamak birden yükseldi ve 12'nci sıraya yerleşti. Yeşil-beyazlılar, başkent ekibi karşısında bu sezonki formda forveti Franco Di Santo'nun golleriyle (43./69.) sonuca gitti.

Dortmund beraberliğe rağmen son sıraya indi

Borussia Dortmund için ligdeki durumu her geçen hafta daha zora giriyor. Sarı-siyahlılar çok kötü geçen bir ilk yarının ardından sezonun ikinci yarısına da puan kaybıyla başladı. Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanında 0-0 berabere kalınca puan cetvelinde 18'nci ve son sıraya indi. 1 puan Leverkusen'e de yaramadı. Kırmızı-siyahlılar Mönchengladbach ve Schalke'nin kazandığı haftada beşinci sıraya gerileyerek Şampiyonlar Ligi katılım sırasının dışında kaldı.

Mönchengladbach ve Schalke 18'nci haftada çok iyi bir performans sergilemeseler de sahadan istediklerini alarak ayrıldılar ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı ne kadar istediklerini kanıtladılar. Gladbach, ev sahibi Stuttgart'ın birçok pozisyona girip atamadığı maçta rakibini Herrmann'ın (71.) tek golüyle 1-0 yendi ve puan cetvelinde 3'üncü sıraya yükseldi. Schalke de Hannover 96'yı ağırladığı maçı Höger'in golüyle (32.) kazandı. Gladbach gibi 30 puana ulaşan mavi-beyazlılar iki gol farkıyla 4'üncü sırada yer aldı. Schalkeli Klaas Jan Huntelaar, Hannoverli Schmiedebach'a yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı (85.). Bu Hollandalı yıldızın 117'nci Bundesliga maçında doğrudan gördüğü ilk kırmızı kart oldu.

Ligin öncelikle kümede kalma mücadelesine odaklanan takımları arasında yer alan Mainz, Köln ve Freiburg haftayı galibiyetlerle kapatarak rahat bir nefes aldılar. Freiburg, Eintracht Frankfurt'u ağırladığı maçta yeni transferi Nils Petersen'in üstün performasıyla güldü. Freiburg, rakibini 4-1 yenerken oyuna ikinci yarıda giren Nils Petersen hat-trick yaptı. Köln de ‘deplasman fatihi' unvanını bu hafta aldığı galibiyetle iyice perçinledi. Kırmızı-beyazlılar Hamburg'u sahasında Marcel Risse'nin 2 golüyle yendi. Köln bu sezonki dış saha galibiyet sayısını 5'e yükselterek Bayern Münih ile eşitledi. Hamburg'a altı yıl aradan sonra geri dönen Hırvat golcü Ivica Olic ilk maçında kendini gösteremedi.

Mainz da ligdeki doğrudan rakibi Paderborn karşısında 5-0'la haftanın en farklı galibiyetini aldı. Mainz'a aynı zamanda en farklı sezon galibiyetini getiren golleri Yunus Mallı (6./46.), Pablo de Blasis (69.), Sami Allagui (82.) ve penaltıdan Johannes Geis (87.) kaydetti.

Liderin ilk mağlubiyeti

Haftanın Cuma günü oynanan açılış mücadelesinde lider Bayern Münih ilk sezon yenilgisini aldı. Almanya'nın şampiyonluk rekortmeni, puan cetvelindeki takipçisi Wolfsburg'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar yenilgiye rağmen 8 puan farkla liderliğini korudu. Bu hafta oynanan maçlar öncesi Wolfsburg'un devre arası tatilinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcusu Malanda anıldı.