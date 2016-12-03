Bundesliga takımları Türkiye'den vazgeçiyor

Geçen yıllarda Alman Bundesliga futbol takımlarının gözde kış hazırlık kampı merkezlerinden olan Belek bu sene az sayıda ekibi ağırlayacak. 2016'nın ocak ayında Birinci ve İkinci Bundesliga'da mücadele eden 36 takımdan 16'sı Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yapmıştı. Ancak, 2017 kış sezonunda Bundesliga'dan hiçbir ekibin Türkiye'ye gitmesi beklenmiyor. Kulüpler, ülkedeki siyasi çalkantıları bu karara gerekçe gösteriyor.

İkinci ligde mücadele eden Bochum kulübünün antrenörü Gertjan Verbeek, "Türkiye'ye gitmiyoruz. Erdoğan'la hiçbir işimizin olmasını istemiyoruz" diye konuştu. Hamburg'un basın departmanından yapılan açıklamada da "Bu yıl Türkiye'deki güvensiz siyasi durum nedeniyle Belek'e gitmeme kararı aldık" denildi. Hamburg kış hazırlık kampını ana sponsoru 'Emirates'in ülkesi Dubai'de yapacak.

"Hiçbir yer Türkiye gibi değil"

Kamp için Türkiye'ye gitmeyen ekiplerin tercihi ise genellikle İber Yardımadası. Yarımada'daki İspanya ve Portekiz kulüplerin tercih ettiği kamp merkezleri arasında. Bu sezon Alicante'yi tercih eden Darmstadt'ın Sportif Direktörü Holger Fach, "Türkiye'deki kadar optimal hiçbir yer olmayacak, zira Avrupa'da 50 ekibin aynı yerde kamp yaptığı ve birlikte hazırlık maçları oynayabildiği başka hiçbir yer yok. Bu olanlar siyasi durumun bir sonucu" diye konuştu. Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach tarafından yapılan açıklamada ise "Bu yıl Türkiye'de hazırlık maçları için rakip bulmak güç olabilirdi, çünkü çok az kulüp Türkiye'yi tercih ediyor" açıklaması yapıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan gelişmeler ve arka arkaya meydana gelen terör saldırıları, Türkiye'de turizm yaz sezonunun kayıplarla kapanmasına yol açmıştı. Antalya turistlerin yolunu gözlerken, spor kulüplerinin de Türkiye'ye mesafeli yaklaşmaya başlaması Türk turizmine ilişkin kaygıları artırıyor.

Belek, kamp yapmaya uygun yeşil alanları, fiyat-kalite performansı ve Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle Bundesliga ekiplerinin tercih ettiği kamp merkezlerinden biriydi. Stuttgart'ın eski sportif direktörü Robin Dutt 2015 yılı sonunda Belek'teki şartları överek, "Bu bölge kamp alanları konusunda uzmanlaştı; kısa seyahat süresi ve muhteşem antrenman sahalarıyla bu bölge kamplar için optimal" açıklaması yapmıştı.

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SID/DW, BÖ/ÇA