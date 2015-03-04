Bundesliga ekipleri tur atladı



Almanya Federasyon Kupası 3'üncü tur maçları dün akşam yapılan karşılaşmalarla başladı. Bundesliga'da üst üste oynadığı 4 maçı kazanarak puan cetvelinin son sırasından kurtulup 10'uncu sıraya kadar yükselen Borussia Dortmund kupada da çeyrek finale kalmanın sevincini yaşadı. Dortmund ekibi Dynamo Dresden'i 2-0 yendi.

Sarı-siyahlılar önceki turlarda Schalke ve Bochum'u saf dışı bırakan üçüncü lig ekibi Dynamo Dresden karşısında etkili bir futbol sergilemese de sahadan İtalyan forveti Immobile'in 'üst resim) 2 golüyle (50./90.) 2-0 galip ayrılmasını bildi.

Bu arada rakibinin yaptığı faul sonrası 24'üncü dakikada maçı terk etmek zorunda kalan Dortmund ekibinin yıldız oyuncusu Marco Reus'un sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

Leverkusen kilidi Hakan ile açtı

Üçüncü turun bir başka mücadelesinde Bayer Leverkusen ikinci lig ekibi Kaiserslautern karşısında yine zorlandı ve rakibini normal süresi 0-0 biten maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle geçti. Geçen yıl rakibine çeyrek finalde elenen kırmızı-siyahlılar kilidi Hakan Çalhanoğlu'nun 102'nci dakikada attığı şık serbest vuruş golüyle açarken skoru belirleyen isim defansın hatasında topu boş ağlara gönderen Stefan Kiessling oldu (113.).

Freiburg üçüncü turun tek 1. Lig takımları eşleşmesinde Köln'ü 2-1'lik skorla kupanın dışına itti. Ev sahibi takım 17'nci dakikada Anthony Ujah'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Köln takımı bu golün şokunu üzerinden atamadan kalesinde ikinci golü gördü. Vladimir Darida iki dakika sonra takımını 2-0 öne geçirdi (19.). Köln'ün bitime 1 dakika kala Deyverson ile bulduğu gol teselliden öteye geçmedi (89.). Freiburg Darida ile bir penaltı atışından da yararlanamadı (65.).

Üçüncü turun bir diğer eşleşmesinde Hoffenheim ikinci lig ekibi Aalen'i sahasında 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Konuk takımın gollerini Eugen Polanski (16.) ve Kevin Volland (56.) kaydetti.

Son dört çeyrek finalist belli oluyor

Almanya Federasyon Kupası'nda son dört çeyrek finalist bu akşam yapılacak karşılaşmalarla belli olacak. Wolfsburg ikinci lig ekibi RB Leipzig'e konuk olurken Werder Bremen üçüncü lig temsilcisi Arminia Bielefeld'in sahasında tur arayacak. Her iki karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak.

TSİ 21:30'da oynanacak maçlarda Mönchengladbach dördüncü lig takımı Kicker Offenbach'a konuk olurken, kupanın son sahibi Bayern Münih sahasında ikinci lig ekibi Eintracht Braunschweig'ı ağırlayacak.