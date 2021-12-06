Bundesliga'da yeniden taraftar kısıtlamasına gidildi

Almanya Ligi Bundesliga'da artan Koronavirüs vakaları nedeniyle maçları tribünden izleyecek taraftar sayısında yeniden kısıtlamaya gidildi.

Seyirci kısıtlamasını yeniden gündeme alan yetkililer, Bundesliga maçlarına yalnızca yüzde 50'ye kadar ve maksimum 15 bin seyirciye kadar katılım izni verdi.

Görev süresi sona eren Angela Merkel ve göreve yeni başlayan Olaf Scholz, Almanya'nın 16 eyaletinin başkanlarıyla, açık ve kapalı spor etkinliklerinde taraftarların azaltılması da dahil olmak üzere bir dizi önlem üzerinde anlaştı.

Alınan önlemler neticesinde Bundesliga maçlarında, enfeksiyon riskini en aza indirmek için kapasiteyi en az yüze 50'ye ve maksimum 15 bin seyirciye kadar azaltma kararı alındı. Alman stadyumları bu karara kadar neredeyse tam kapasiteyle taraftar ağırlıyordu.

Hükümet, taraftarların maske takması gerektiğini ve enfeksiyon rakamlarının yüksek olduğu eyaletlerde spor etkinliklerinin iptal edilmesi gerektiğini de aktardı.