Bundesliga'da stadyum kapıları taraftara açılıyor

Almanya'da pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan futbol maçları için, sınırlı sayıda taraftarın tribünlerde yer almasına karar verildi. Alınan karara göre stadyum kapasitesinin yüzde 20'si ev sahibi takımın taraftarları tarafından kullanılabilecek

Hafta sonunda 2020-21 sezonuna başlayacak Almanya'da yeni seyirci kararı alındı. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaların, yeni sezonla birlikte yüzde 20 kapasiteyle oynanmasına karar verildi.

Stat kapasitesinin yüzde 20'si ev sahibi ekip taraftarları tarafından kullanılacak. Deplasman takımı taraftarları stadyuma alınmayacak, ayrıca stadyum içerisinde alkol tüketimine de izin verilmeyecek.

Bundesliga için alınan yeni seyirci kararları şu şekilde: