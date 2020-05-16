Bundesliga'da perde bugün Ruhr Derbisi'yle tekrar açılıyor

Almanya'da yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılma hızının yavaşlamasının ardından önlemleri gevşetilmesi kapsamında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) bugün tekrar başlıyor. Bundesliga'da karşılaşmalar mart ayı ortasında askıya alınmıştı.

İki aylık aradan sonra yeniden perdenin açılacağı Bundesliga’da 26. haftadaki karşılaşmalarla devam edilecek.

Lider Bayern Münih’in 4 puan gerisinde 51 puanla ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund, Signal Iduna Park Stadı’nda 37 puanla 6. sırada bulunan Schalke 04’ü konuk edecek.

TSİ 16.30’da başlayacak Ruhr derbisinde sarı-siyahlılarda Emre Can ve Axel Witsel forma giyemeyecek.

Schalke 04'de ise Türk kökenli Alman milli futbolcu Suat Serdar’ın karşılaşmada yer alması bekleniyor. Teknik direktör David Wagner’in, sakatlıktan yeni çıkan ve takımla çalışmaya başlayan mili futbolcu Ozan Kabak konusunda riske girmek istemediği ve Borussia Dortmund ile yapılacak müsabakada genç savunma oyuncusuna görev vermeyeceği kaydedildi.

Bayern Münih ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00’da deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.

Bundesliga’da 26. haftanın programı şöyle:

16 Mayıs Cumartesi: Borussia Dortmund-Schalke 04, RB-Leipzig-Freiburg, Hoffenheim-Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, Augsburg-Wolfsburg, Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar: Köln-Mainz 05, Union Berlin-Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi: Werder Bremen-Bayer Leverkusen

Öte yandan DFL dün aldığı kararla sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı tanındı.

Oyuncu değişikliği için teknik direktörlere, devre arası da dahil müsabaka sırasında toplam 3 fırsat verilecek.

Bundesliga maçları S Sport 1 ve 2'den yayınlanacak. S Sport 2; Kablo TV'de 241. kanal, TV+'ta 78. kanal, Vodafone TV'de ise 12. kanaldan izlenebilecek. Maçlar S Sport Plus uygulaması üzerinden de seyredilebilecek.

Bundesliga'da önlemler

Almayan Futbol Federasyonu, karşılaşmaların tekrar başlatmasına izin verirken şu önlemlerin alınmasına karar verdi: