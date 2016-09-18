Bundesliga: Bayern liderliği geri aldı, Dortmund yarım düzine attı



Bundesliga'nın 3'üncü haftasında 3'üncü galibiyetini alan Bayern Münih, lig liderliğini de geri aldı. Şampiyonluk rekortmeni erken yediği bir golle geriye düştüğü sahasındaki maçta Ingolstadt'ı 3-1 yendi. Bayern bu sonuçla lig liderliğini 7 puanlı Köln'den yeniden geri aldı. Ligin yeni takımı RB Leipzig Hamburg'u deplasmanda 4-0 yenerek puan cetvelinin de yeni ikincisi oldu. Borussia Dortmund, Darmstadt karşısındaki hırslı futbolunun karşılığını 6-0'lık galibiyetle alarak puan cetvelinde 4'üncü sıraya yükseldi. Wolfsburg Hoffenheim deplasmanında 0-0'la beraberlikten öteye geçemezken, Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen'i 2-1 yendi.

Bayern zorlandı ama kazandı

75 bin kişinin izlediği Allianz Arena'daki Bayern Münih ile Ingolstadt arasındaki mücadele ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Konuk takım yakaladığı ilk pozisyonu gole çevirdi ve Bayern Münih bu sezon kalesinde ilk kez gol gördü. Dario Lezcano yerden yaptığı düzgün vuruşla milli kaleci Manuel Neuer'i mağlup etti ve Bayern Münih henüz 8'inci dakikada geriye düştü. Ancak Ingolstadt'ın gol sevinci sadece dört dakika sürdü. Gol kralı Robert Lewandowski kaleci Örjan Nyland'ın üzerinden yaptığı şık aşırtma vuruşla skora yeniden denge getirdi.

İkinci yarıda konuk takım güçlü rakibi karşısında beklemediği kadar iyi fırsatlar yakalasa da bunlardan yararlanamadı. Bayern iyi oynamadığı maçta tecrübesini konuşturdu. Xabi Alonso 50'nci dakikada 20 metreden yaptığı şık vuruşla takımını 2-1 öne geçirirken skoru belirleyen gol 84'üncü dakikada Rafinha'dan geldi. Bayern Münih 3 maçta 9 puana ulaşarak puan cetvelinin zirvesinde yer alırken Ingolstadt 1 puanda kaldı. Bayern 4'üncü hafta maçında çarşamba günü Hertha Berlin'i ağırlarken Ingolstadt salı günü Eintracht Frankfurt karşısında puan arayacak.

Dortmund'tan yine 6-0'lık tarife

Mario Götze yedek başlasa da Borussia Dortmund, Darmstadt'ı ağırladığı maçta erken öne geçmeyi bildi. Organize gelişen atakta Gonzalo Castro henüz 7'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Dortmund ekibinin Darmstadt ile evinde oynadığı üstü üste beşinci resmi maçtan da galibiyetle ayrılacağının habercisi gibiydi. İkinci devrenin hemen başında Adrian Ramos (48.) skoru 2-0'a getirirken, bu golden 6 dakika sonra Christian Pulisici farkı 3'e yükseltti. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçında Legia Varşova'yı 6-0 yenen Borussia Dortmund Darmstadt'a da aynı tarifeyi uyguladı. Darmstadtlı Peter Niemeyer 57'nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek sarı-siyahlı takımın işini daha da kolaylaştırdı. 79'uncu dakikada bir kez daha ağları havalandıran Castro skoru 4-0'a taşıdı ve 84'üncü dakikada oyuna sonradan giren Sebastian Rode farkı 5'e yükseltti. Skoru belirleyen gol maça yine ikinci yarıda dahil olan Türk milli oyuncu Emre Mor'dan geldi. Genç yıldız böylece Bundesliga'da ilk golünü kaydetmiş oldu. Mario Götze maçı yedek kulübesinde tamamladı. Borussia Dortmund salı günkü 4'üncü hafta maçında Wolfsburg deplasmanında puan ararken Darmstadt Hoffenheim'ı konuk edecek.

Leipzig Hamburg deplasmanında farka gitti

Bundesliga'nın en eski takımı Hamburg ile en yeni takımı RB Leipzig'i karşı karşıya getiren mücadelenin galibi 4-0'lık skorla konuk Leipzig oldu. Uzun süre beraberlikle devam eden maçtaki dengeyi konuk takım lehine verilen penaltı kararı bozdu. Hamburg kalecisi Rene Adler'in ceza alanı içinde oyuna ikinci yarıda dahil olan Timo Werner'i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Emil Forsberg gole çevirdi (66.). Bu golden kısa süre sonra Hamburg teknik direktörü Bruno Labbadia'nın yüzündeki memnuniyetsizlik ifadesi gittikçe arttı. Zira Leipzig adına 72'nci dakikada Willi Orban skoru 2-0'a getirirken 78'nci dakikada Werner farkı 3'e yükseltti. 90+2'de Davie Selke maçın 4-0'lık skorunu belirledi. 3 hafta sonunda henüz 1 beraberliği bulunan Hamburg16'ncı sırada. Pazar maçları sonrası düşme hattına inme ihtimali var. Kuzey Almanya ekibi salı günü oynayacağı 4'üncü hafta maçında Freiburg deplasmanında ilk galibiyetini arayacak. Ligin yeni takımı Leipzig ise yenilgisizliğini sürdürüyor. İki galibiyet bir beraberlik alan doğu Almanya ekibi 7 puanla ikinci sıraya yükseldi. Leipzig çarşamba günü Mönchengladbach'ı konuk edecek.

Hoffenheim 0 – Wolfsburg 0

Hoffenheim'ın Wolfsburg'u ağırladığı maçtan gol sesi çıkmadı. Wolfsburg adına iki milli oyuncu Mario Gomez ve Julian Draxler girdikleri pozisyonları gole çeviremeyince iki takım arasındaki 17'nci lig mücadelesinde ilk kez 0-0'lık skor ortaya çıktı. Hoffenheim 3 hafta sonunda henüz alacağı ilk galibiyeti beklese de 3 beraberlikle yenilmezliğini sürdürüyor. Mavi-beyazlılar salı günü oynayacağı 4'üncü hafta maçında Darmstadt'a konuk olacak. İkinci kez üst üste berabere kalan ‘Kurtlar' ise puan cetvelinde 7'nci sıraya indi. Wolfsburg 4'üncü haftada Borussia Dortmund'u evinde ağırlayacak.

Frankfurt sahasında rakip tanımıyor

Geçen sezon ligde kalmayı play-off maçları sonrası başaran Eintracht Frankfurt bu sezon evinde iyi takımlara karşı kazanmayı sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar ilk hafta sahasındaki maçta Schalke'yi yendikten sonra bu hafta da Bayer Leverkusen'i 2-1'le geçti. Kırmızı-beyazlılar tecrübeli golcüsü Alex Meier ile 53'üncü dakikada 1-0 öne geçti. Bu skor Frankfurt taraftarları için geçen hafta Hessen derbisinde Darmstadt karşısında aldıkları yenilgiyi unutup yeniden sevinmek için iyi bir nedendi. Ancak Bayer Leverkusen buna izin vermedi. 60'ıncı dakikada Javier Hernandez güzel golüyle skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Maçı bırakmayan Eintracht Frankfurt bitime 11 dakika kala Meksikalı oyuncusu Marco Fabian ile yeniden öne geçti. Hernandez bitime iki dakika kala penaltı vuruşunu direğe nişanlayınca Bayer Leverkusen bir kez daha beraberliği yakalama şansını kullanamadı. Üçüncü hafta sonunda 6 puanla 6'ncı sırada yer alan Eintracht Frankfurt salı günü oynayacağı 4'üncü hafta maçında Ingolstadt'a konuk olurken Bayer Leverkusen çarşamba günü Augsburg'u ağırlayacak.

Cuma akşamı oynanan 3'üncü haftanın açılış mücadelesinde Köln Freiburg'u 3-0'lık skorla geçmişti.

3'üncü hafta 18 Eylül Pazar günü yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. TSİ 16:30’da Augsburg Mainz ile, TSİ 18:30’da Hertha Berlin Schalke ile mücadele edecek.