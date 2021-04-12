Bundesliga 2'de hakem hataları "pes" dedirtti; bir sponsor ayrılma kararı verdi

Bundesliga 2'de oynanan Würzburger Kickers-Nürnberg maçının ardından, sponsorlardan biri hakem hatalarını gerekçe göstererek çekilme kararı aldı.



11 Nisan'dan Almanya Bundesliga 2'de kalma mücadelesi veren Würzburger Kickers sahasında Nürnberg'i konuk etti.

1-1 sona eren karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin ve Almanya Futbol Federasyonu'nun sponsoru olan Flyeralarm şirketinin CEO'su Thorsten Fischer'in açıklamaları gündeme oturdu.

Thorsten Fischer neler söyledi?

Goal.com'un haberine göre; Würzburg Kickers ile Nürnberg maçında hakem Tobias Reichel, son adam olmasına rağmen Nürnberg oyuncusu Lukas Mühl'e yaptığı faul sonrası sarı kart çıkardı.



Hakemin maçta yaptığı 11 hatayı sayan Fischer, "Almanya Futbol Federasyonu'nun 7 yıldır ortağı ve sponsoruyuz. Almanya Futbol Federasyonu ile olan tüm sözleşmeleri feshediyoruz" ifadelerini kullandı.