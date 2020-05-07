Bundesliga 16 Mayıs tarihinde başlıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 16 Mart'ta askıya alınan Almanya futbol ligi Bundesliga, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlarla seyircisiz olarak başlayacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFL) belirleyeceğini duyurmuştu.

Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs'ta seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı.