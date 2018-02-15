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Ekonomi

Bundesbank/Dombret: Euro Bölgesi'nin geleceği için beş adım atılması gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Şubat  (DHA) –   Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Yönetim Kurulu Üyesi Dr

15 Şubat 2018 19:31

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Şubat  (DHA) –   Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Dombret Avrupa’nın ve Euro Bölgesi’nin geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada Euro Bölgesi için beş önemli adımın atılması gerektiğini vurguladı.
Bundesbank Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dombret Euro Bölgesi’nin geleceği için ön gördükleri beş önemli adımı şöyle sıraladı;

  • Euro Bölgesi mali altyapısında ihtiyaç duyulanların yapılması; Mevduat sigortasında reforma gidilmeden önce hükümetle bağlantılı kamu bankaları sorunsalının çözülmesi gerekiyor
  • Acısız bir çıkış olmayacağının anlaşılması; Devlet tahviline dayalı menkul değerler Euro Bölgesi’nin sorunlarına kolay bir çözüm sunmuyor 
  • Kurallar koymaktan ziyade en öncelikli risklerin çözülmesi; Kötü krediler gibi yüksek öncelikteki risklerin dikkatli bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor
  • Uzun vadede dirençli bir ekonomi haline gelinmesi; Direnç sağlamak için Avrupa’nın siber güvenlik gibi yeni risklere de adapte olması gerekiyor
  • Avrupa’nın sorunlarının anlaşılması gerektiği; Avrupa’ya ilişkin konu ve sorunların tüm Avrupa vatandaşları tarafından anlaşılabilmesi için bilgilendirme çalışması yapılması gerekir.

Dombret konuşmasında Euro Bölgesi ekonomisinin yaygın bir şekilde yükselen büyüme hızları ve pozitif görünümlerle bir canlanma dönemine şahit olduğunu belirterek iyileşmedeki hızlanışa rağmen bazı ülkelerdeki kötü kredilerin ve yüksek kamu borçlarının hala birer risk olduğunu ve hükümetlerle bağıntılı kamu bankalarının hala varolduğunu söyledi.
Dr. tüm bunlara ek olarak Euro Bölgesi’ne ve AB’ye karşı olan popülist hareketlerin yükselişinin de bir tehdit olarak görüldüğünü ekledi. (Fotoğraflı)

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