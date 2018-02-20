Bundesbank: Bankalar zorlu bir Brexit süreci için hazırlanmalı

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Dombret bankaların Brexit sürecine ilişkin iyimser olmakta özgür olduklarını belirtip, \"Bankalar Brexit konusunda en kötüsüne hazırlanmak zorundalar\" dedi.

Die Welt gazetesine verdiği röportajda Brexit’in finans kurumlarına ilişkin muhtemel sonuçlarına ilişkin açıklamalar yapan Dombret, \"Kurumlar, Birleşik Krallık Mart 2019’da birlikten ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği ile finansal hizmetler konusunda çok geniş kapsamlı bir anlaşma olacağına kesinlikle bel bağlamamalı\" dedi.

Nisan’da görevi bırakacak olan Dombret bankalara AB ile hiçbir anlaşma olmaması ve şirketlerin yeni düzene alışması için bir geçiş süreci olmayacağı ihtimaline göre hazırlanmalarını salık verdi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Bir geçiş dönemi ekonomik açıdan mantıklı olurdu. Fakat Brexit konusunda Avrupa ülkelerinin birbirine yaklaşmaktan ziyade uzaklaştığı hiç görülmemiş bir süreçle karşı karşıyayız. Tamamen yeni ve bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.\"

\"EBA Paris’e taşınsa da bankalar Frankfurt’tan lisans alır\"

Dombret Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) genel merkezinin Londra’dan Paris’e taşınacak olmasına rağmen büyük bankaların Alman finans merkezi Frankfurt’u bırakıp Fransa’nın başkentini tercih etmesinden endişeli olmadığını da ekledi ve “Eminim birçok banka yine lisans için Frankfurt’tan başvuru yapacak” dedi. (Fotoğraflı)