Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat düzenlemesi döviz kurlarını aşağı çekerken, sektör temsilcileri dövizde sağlanacak düşüşten daha çok istikrarın önemli olduğu görüşünde birleşiyor.

Önceki gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik düzenlemeler, ihracatçılar ve birçok sektör temsilcisi tarafından olumlu karşılandı. Paket sonrası ilk beklenti fiyatların düşmesi yönünde olurken, bir diğer beklenti ise öngörülebilir kur olarak öne çıktı.

Dünya'dan Yener Karadeniz ve İmam Güneş'e haberine göre temsilcilerin yaptıkları açıklamalar şöyle:

"Kurda 10 liranın altı ihracatçı için çok tehlikeli"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe:

"Önceki gün açıklanan ekonomik tedbir paketi açıklamasının ardından kur önemli oranda aşağı geldi. Umuyoruz ki kur belirli aralıkta hem ithalatçı hem de ithalatçıyı öngörülebilirlik noktasında destekler. Etkileri olumsuz değil şu an için. Ancak kurun durduğu yer önemli. 10’un altı ihracatçı için çok tehlikeli. Bir diğer beklentimiz ise hammadde tarafında. Hammddeye kurun etkisini anında yansıtanlar var. Onların da o zamları kurun düşüşüne göre geri almalarını bekliyoruz. Kur yukarı çıkınca fiyat artıranların şimdi inince de hızlı bir şekilde indirmesini bekliyoruz. Şu an için öyle bir gözlemimiz olmadı açıkçası."

"Kurun dengeli gitmesi çok daha önemli"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz:

"Döviz kurlarının kontrolsüz bir şekilde artışı hepimizi rahatsız ediyordu. Bunun makul seviyelere inmesi gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte kurun dengeli gitmesi çok daha önemli. İhracatçı dengeli ve istikrarlı bir kur ister. Kurun belli bir mant aralığında gitmesine önem veriyoruz. Enflasyona oranla artması en makul olanı. 10’ların altında bir kur vardı son 1 aylık süreçte 18’lere kadar çıktı. 1 aylık süreçte birçok şey o kurla fiyatlandı. Anormal maliyetlerle karşılaştık. Bu fiyatlandırmalardan sonra hızlı aşağılara gelmesi de çok arzu edilen bir şey değil. Bunun biraz aşağısı da olabilir ama 10’ların altı tekrardan sıkıntı yaratır."

"Fiyatlar geri gelmeye başlayacak"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel:

"Olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. En önemli pozitif etkisi fiyat artacak beklentisi kırıldı. Beklenti enflasyonu oluşmuştu. İnsanlar maliyetlendirme yaparken hep daha fazla maliyet ile yerine koyacağım beklentisi ile yüksek fiyatlandırma yapıyordu. Bunda dövizin etkisi çok yüksekti. Bu beklenti kırıldığı için özellikle hızlı tüketim ürünleri başta olmak üzere fiyatlar geri gelmeye başlayacak. Bu çok hızlı bir şekilde olmayacaktır."

"Fiyatlama yapma şansı oluşacak diye umuyoruz"

Özen Perakende Grup Başkanı Cemal Özen:

"Ekonomik tedbir paketi sonrası kurda yaşanan düşüşün şu an için fiyatlara bir etkisi olmadı Zaten fiyat artışlarının arkasındaki asıl sebep küresel ısınma ve salgının etkileriydi. Bundan sonraki dönemde market ayağında ürünlerin fiyat artışlarını durdurur, gevşemeler olur. Bu gelişmeleri tedarik zincirinin de düzene girmesi için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Daha önce fiyatlama yapılamıyordu. Şimdi fiyatlama yapma şansı oluşacak diye umuyoruz. Hemen hemen tüm ürünlerde de bir gevşeme bekliyoruz. Katkı sağlar."