"Bundan canlı kurtulduğu için çok şanslı": Kaza yapan Tiger Woods'un durumuna dair açıklamalar yapıldı

T24 Dış Haberler

Tarihin en başarılı golf oyuncularından Tiger Woords, dün California'da geçirdiği araba kazasından sonra sağ bacağındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olduğu belirtildi. Olay yerindeki polislerden biri yaptığı açıklamada Woods'un "hâlâ hayatta olduğu için şanslı" olduğunu ifade etti.

Kendi kurduğu TGR Vakfı'ndan yapılan açıklamada kaval kemiğine çubuk yerleştirildiği ve ayak bileklerinin çivilerle sabitlendiği belirtildi.

Olay yerine ilk giden polislerden Carlos Gonzalez, Woods'u bulduğunda aracın içinde mahsur halde olmasına rağmen "sakin" olduğunu belirtti. Woods'u aracından itfaiye çıkardı. Otomobilin çok hasar gördüğü belirtildi.

Woods'u bulduğu anda şokta olduğunu düşündüğünü söyleyen Gonzalez, "Bunu çok uzun süredir yapıyorum. Ölümcül trafik kazaları gördüm. Woods, bundan canlı kurtulduğu için çok şanslı" dedi.