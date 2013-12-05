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Sağlık

'Bunama hastalarının sayısı 2050'ye kadar üçe katlanacak'

Alzheimer Disease International'a göre, 2050'de demans hastalarının yüzde 71'i yoksul ve orta gelirli ülkelerde olacak.

05 Aralık 2013 18:59

Yeni bir araştırma, 2050 yılına kadar dünyadaki demans (bunama) hastalarının sayısının üç katına çıkabileceğine işaret ediyor.

Alzheimer Disease International adlı yardım örgütüne göre şu anda dünyada 44 milyon demans hastası var ve bu rakam 2050'ye kadar 135 milyona çıkacak.

Rakamlar, gelecek hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak "G8 Demans Araştırma Zirvesi" öncesinde yayımlandı.

İngiltere'de bunama araştırmaları için ayrılan kaynak, kanser araştırmaları için ayrılan paranın sekizde biri kadar. Yardım örgütleri bunun yetersiz olduğunu söylüyor.

Örgüt insanların daha uzun yaşamaya başlamasının özellikle Güney Doğu Asya ve Afrika'daki yoksul ve orta sınıf ülkelerde vaka sayısında hızlı bir artış yaşanmasına neden olacağını vurguladı.

 

'Bunama salgını'

 

Halihazırda demans hastalarının yüzde 38'i zengin ülkelerde. Ancak 2050'ye kadar dengenin değişmesi bekleniyor.

Örgüte göre, bu tarihte demans hastalarının yüzde 71'i yoksul ve orta gelirli ülkelerde olacak.

Raporda dünya genelinde yönetimlerin çoğunun demans "salgını" karşısında hazırlıksız olduğu belirtiliyor.

Alzheimer Disease International Başkanı Marc Wortmann, "Bu küresel bir salgın ve giderek büyüyor. Geleceğe baktığımızda yaşlı insanların sayısının ciddi oranda arttığını göreceğiz" dedi.

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