T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bunama eşe de geçiyor

Bunayan bir kişinin eşinin de bunaması ihtimalinin diğer insanlara göre 6 kat fazla olduğu bildirildi.

06 Mayıs 2010 03:00

T24-  ABD'deki Utah Devlet Üniversitesinden bilim adamlarının yaşlılar arasında yaptıkları araştırmaya göre, eşlerden biri bunamışsa ve diğer eş bu kişinin bakımından birinci derecede sorumluysa kendisi de artan bunama riskiyle karşı karşıya bulunuyor.


Çiftlerden her ikisinin de bunamasına yol açmış olabilecek çevre faktörlerini de göz önüne alan bilim adamları, diğer eşin de aynı duruma yakalanmasının nedeninin bunamış birine bakmanın yarattığı stres olabileceğini belirttiler.


Daily Telegraph'daki haberde, bunayan kişilere bakanların genellikle fiziksel sakatlığı olan birine bakmanın bunamış birine bakmaktan daha zor olduğunu dile getirdikleri de kaydedildi.


Journal of the American Geriatrics Society dergisinde yayımlanan araştırmanın başkanı Dr. Maria Norton, eşlerden her ikisinin de bunamasında, aynı çevresel faktörleri paylaşmalarından mı yoksa hasta bakmanın yol açtığı stresin mi daha fazla rol oynadığını anlamak için daha ayrıntılı araştırmaya ihtiyaç bulunduğunu da vurguladı.


Bunamada kalıtım, yaş, geçirilen hastalıklar ve yaşam biçiminin rol oynadığı belirtiliyor. 65 yaşın üzerindeki her üç kişiden birinde bunama görülüyor. (cnnturk)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24