Bunama eşe de geçiyor

Çiftlerden her ikisinin de bunamasına yol açmış olabilecek çevre faktörlerini de göz önüne alan bilim adamları, diğer eşin de aynı duruma yakalanmasının nedeninin bunamış birine bakmanın yarattığı stres olabileceğini belirttiler.



Daily Telegraph'daki haberde, bunayan kişilere bakanların genellikle fiziksel sakatlığı olan birine bakmanın bunamış birine bakmaktan daha zor olduğunu dile getirdikleri de kaydedildi.



Journal of the American Geriatrics Society dergisinde yayımlanan araştırmanın başkanı Dr. Maria Norton, eşlerden her ikisinin de bunamasında, aynı çevresel faktörleri paylaşmalarından mı yoksa hasta bakmanın yol açtığı stresin mi daha fazla rol oynadığını anlamak için daha ayrıntılı araştırmaya ihtiyaç bulunduğunu da vurguladı.



Bunamada kalıtım, yaş, geçirilen hastalıklar ve yaşam biçiminin rol oynadığı belirtiliyor. 65 yaşın üzerindeki her üç kişiden birinde bunama görülüyor. (cnnturk)