-BUNALTICI SICAKTAN EN ÇOK ONLAR ETKİLENİYOR ANKARA/ŞANLIURFA (A.A) - 02.08.2010 - Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Ankara'da, asfalt işçileri makinenin gölgesinde çalışırken, sıcaklığın gölgede 45 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da ise fırın ve lokantalarda ocak başında çalışanlar bolca su tüketip işlerine sık sık ara vererek vantilatörlerin altında serinlemeye çalışıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesince GMK Bulvarı'ndaki asfaltlamada çalışan işçiler, aşırı sıcak nedeniyle gölgede bile yürümenin güçleştiği kent merkezinde bir de asfaltın neden olduğu sıcakla baş etmek zorunda kalıyorlar. Sıcaktan bir ölçü de olsa kurtulmak için iş makinelerinin gölgesinde işlerini sürdürmeye çalışan işçiler, trafiğin yoğunlaşacağı sonbahar ve kış öncesi Ankaralılar'a ulaşımda kolaylık ve konfor sağlamaya çalışıyor. Özveri ile çalışmalarını sürdüren işçilerden makine operatörü İbrahim Küçükdeğirmenci, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır asfalt dökme işinde makine operatörü olarak çalıştığını, bu denli yüksek sıcağı hatırlamadığını kaydetti. Küçükdeğirmenci, hava sıcaklığından daha da yüksek olan asfaltın sıcaklığına her şeye rağmen alıştıklarını ifade ederek, ''Biz yüksek sıcaklıklara çalışmaya alışkınız. 10 yıldır bu işi yaptığım için yüksek sıcaklık bizi diğerleri kadar etkilemiyor'' dedi. -KIZGIN ATEŞİN SICAĞINA ÇALIŞAN USTALAR, BOL SU TÜKETİYOR- Çöl sıcağını andıran havalarda günlerini fırın ocağının başında geçiren ustalar da, bolca su tüketip işlerine sık sık ara vererek vantilatörlerin altında serinlemeye çalışıyor. Türkiye'nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da, sıcaklık temmuz ayının başından bu yana 40 derece ve üzerinde seyrediyor. Gün içerisinde zaman zaman gölgede sıcaklığın 43 - 44 dereceye ulaştığı kentte, tarlalarda ve açık alanlarda çalışanların yanı sıra, kent merkezinde neredeyse her sokak başında bulunan pide ve ekmek fırınları ile lokantalar ve döner salonlarında ocak başında çalışan ustalar mağdur oluyor. Fırına verdikleri ekmek ve yemeklerin yanmaması için sürekli yanan ocağın başında bulunan ustalar dışardaki ''çöl sıcağı''nın yanı sıra içerdeki kızgın ateşin sıcağına da maruz kalıyor. Buralarda çalışan ustalar bolca su tüketip işlerine sık sık ara vererek, vantilatörlerin altında serinlemeye çalışıyor. Yenişehir Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır fırında ocakçı olarak çalışan Ali Akdemir, Şanlıurfa'da yaz aylarında fırınlarda çalışmanın daha da zorlaştığını belirtti. Havaların çöl sıcaklarını andırdığı kentte, ocak başında çalışmanın sıcakları kat kat daha fazla yaşamaya neden olduğunu anlatan Akdemir, ''Ancak bu işi de yapmak zorundayız. Gün içerisinde bol bol su içiyoruz. Serinlemek ve hamur için evlerden buz topluyoruz. Ramazan da geliyor, oruç oruç bu işi nasıl yapacağımızı düşünüyoruz'' dedi. Kent merkezindeki bir lokantada döner ustası olarak çalışan Abuzer Doğan da hava sıcaklıklarına klimanın bile fayda etmediğini ifade ederek, ''Klima altında bile terliyoruz, su içerek serinlemeye çalışıyoruz. Ancak geçinmek için sıcak da olsa bu işi yapmak zorundayız. Her şeye rağmen hayatımızdan memnunuz'' diye konuştu. -SICAK HAVA ONLARA YARIYOR Şanlıurfa'da sıcak havaların mutlu ettiği kesim ise soğuk hava deposu ve ''buz fabrikası'' sahipleri oluyor. Serin bir ortamda çalışan buradaki esnafın, sıcakların artışına paralel olarak, işleri de artıyor. Karayolları semtinde ''buz fabrikası'' işleten Mustafa Akkaş, satışlarının geçen yıla oranla artış gösterdiğini dile getirerek, günlük 150 civarında kalıp buz sattığını belirtti. Sıcak havalarda taziye ve düğün merasimleri için daha çok buz alındığını anlatan Akkaş, fırınların da hamurlarının ekşimemesi için sürekli buz aldıklarını ifade etti. Uzmanlar ise hava sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda ateş karşısında çalışmak zorunda kalanların bol sıvı tüketmesini öneriyor. Aşırı sıcaklıklara bağlı olarak tansiyon düşmelerinin görüldüğünü ifade eden uzmanlar, suyun yanı sıra maden suyu ve tuzlu ayran gibi farklı sıvıların da tüketilmesini tavsiye ediyor.