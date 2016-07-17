Bunaltıcı sıcaklar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.



Kuzeydoğu kesimler ve Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Antalya'nın batı kıyıları ile Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

İşte gün gün, hafta boyunca hava sıcaklıkları



Pazartesi

Yarın yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Salı

Salı günü Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Kars, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin, Hatay'ın kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Çarşamba

Çarşamba günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla, Sivas, Samsun, Ordu, Tokat, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Perşembe

Perşembe günü yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkisi), Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ordu, Tokat, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Sivas'ın kuzey ve batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Cuma

Cuma günü de ülkenin kuzeydoğusunun, Doğu Akdeniz'in ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği öngörülüyor.