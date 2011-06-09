Bunaltıcı sıcak yağmur getirecek!

T24 - Libya’dan gelen sıcak hava dalgasının etkili olduğu yurt genelinde bugün haftanın en sıcak günü yaşanacak. Cuma ve Cumartesi günü ise yağmur var.



Libya’dan gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Artan sıcakların ardından hafta sonu yağmur görülecek. Sıcaklıklar daha sonra mevsim normallerine dönecek.



Bölgelerde durum şöyle olacak;



Marmara Bölgesi’nde bugün haftanın sıcak günü yaşanıyor. Lodos var. Sıcaklık 35 dereceye kadar çıkıyor. Ancak geceye doğru Trakya’dan başlayarak yağmur gelecek. Cuma-Cumartesi yağmurlarla birlikte sıcaklık 4-5 derece düşecek.



İç Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerini 7 derece aşıyor. Yarın Konya 32, Eskişehir 34, Niğde 30 derece. Sivas dışında yağış beklentisi yok. Ancak Cuma günü yağmurlar başlıyor. Yağışlar Cumartesi-Pazar devam edecek.



Ege Bölgesi’ne çöl sıcakları geldi. Bölgeye çöl tozları da taşındı. Denizli 36, Aydın ise 37 derece olacak. Muğla’da hava ısınırken, gökyüzü biraz bulutlanıyor. Sıcakların ardından gelecek yağmur, çöl tozlarıyla yağacak.



Akdeniz Bölgesi’nde sıcaklık 30 dereceyi geçti. Yerel yağmurlar da kesiliyor. Güneydoğu’da sıcaklık 33- 37 derece arasında değişiyor.



Doğu Anadolu'da sıcak hava dalgası batı bölgelerin aksine haftasonu da kalacak. Sıcaklık Erzurum'da 23, Elazığ'da 30 dereceyi geçiyor. Van-Hakkari arasında yağmur var.



Karadeniz yarın güneşli olacak. Bolu 32, Tokat 31 derece. Cuma günü Bolu-Samsun arasında yağmur başlayacak. Hafta sonu tüm Karadeniz'de hava 7 derece daha serin olacak. Yağmurlar etkili olacak.





ÜÇ BÜYÜK KENT



İstanbul'da sıcaklık bugün 31 dereceye yaklaşacak. Lodos var, ancak akşam ve geceye doğru yağmur gelebilir. Cuma ve Cumartesi İstanbul'da yağış sürecek, sıcaklık 4-5 derece düşecek. Cumartesi günü sıcaklık 26 derece olacak.



Ankara bugün güneşli olacak. Sıcaklık 33 derece. Yarın hafif yağmur var. Hafta sonu boyunca başkentte yağmur görülecek. Sıcaklık 5 derece düşecek.



İzmir’de sıcaklık 35 dereceye çıkacak. Lodos da esecek. Cumadan itibaren lodos yerini karayele bırakacak. Hava sıcaklığı hafta sonu 30 derecenin altına inecek.





