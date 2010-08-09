Bunaltan hava ne zaman ferahlatacak?

T24 - Bunaltıcı hava bir hafta daha sürecek. İstanbul bugün ve yarın sabah 5-10 dakikalık yağmurla ferahlayacak, ama sonra nem yine bunaltacak.



İstanbul’da hafta boyunca ortalama sıcaklık 33 derece. Nem oranı ise yüzde 96’yı bulacak. Yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklık 1-3 derece azalacak.



Sıcaklık, kuzey kesimlerde 1 ile 3 derece azalacak, ancak güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 6 ile 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.



Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Bilecik), İç Ege (Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli ile Aydın ve Muğla'nın doğu ilçeleri), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), Antalya'nın kuzey ve batı ilçeleri (Korkuteli, Elmalı, İbradı, Akseki), Bolu, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri (Nallıhan, Beypazarı, Polatlı), Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin edilmektedir.



Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esecek.





