Bunaklık çığ gibi büyüyecek

İngiltere'de yapılan bir araştırma, dünyada bunamadan muzdarip kişilerin sayısının bu yıl sonunda 35 milyona ulaşacağını ortaya koydu.

Bunun önceki tahminlerin kat kat üstünde bir rakam olduğuna dikkat çeken bilim adamları, gelecekte Alzheimer ve diğer demans hastalarının dünyaya maliyetinin sanılandan daha fazla olacağını belirtti.

Londra'daki Kings Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre bu tür hastalıklara yakalananların sayısı önümüzdeki 20 yılda neredeyse ikiye katlanarak 65,7 milyona varacak.

2050 yılına gelindiğinde ise bu rakam 115 milyon olacak. Artışın başlıca sebebi ise, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşam süresinin hızla uzaması.

Ayrıca aşırı kilo, yüksek kolesterol ve şeker hastalığı gibi demansı körükleyen faktörler de tırmanışta. Demans genelde 65 yaşın üzerindekileri etkiliyor. Şu anda bu tür hastalıklara yakalananların üçte ikisi gelişmiş ülkelerde yaşıyor.

Ancak yoksul ülkelerin refah düzeyi yükseldikçe, rakamların çığ gibi büyümesi bekleniyor.

Rapora göre hiçbir hükümet bu boyutta bir krize hazırlıklı değil. İngiltere'deki Alzheimer Derneği de bu araştırmanın karşı karşıya olunan sorunun boyutlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Alzheimer ve beynin algılama kapasitesini etkileyen diğer hastalıklar, yalnızca hastalar için değil, onlara bakanlar, sağlık sistemi ve bu sistemin mali yükünü taşıyan çalışan nüfus için de bir sorun.

Uluslararası Alzheimer Hastalığı örgütü, diğer ülkelere de Avustralya, Fransa, Kore ve İngiltere'nin izinden giderek bu hastalığa karşı eylem planları hazırlama çağrısı yaptı.