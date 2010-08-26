Bulutsuzluk Özlemi’nden İstanblues!

T24- Türk rock müzik dünyasının köklü gruplarından Bulutsuzluk Özlemi, Ada Müzik’ten yayınlanan Zamksa albümünün 3’üncü video klibini ‘İstanblues’ isimli şarkıya çekti. Klibin yönetmenliğini Özgür Güldemir yaptı.



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MİHA'dan Merve Gökberk'in haberine göre, Nejat Yavaşoğulları kliple ilgili: “Çekimler İstanbul'un değişik semtlerinde gerçekleştirildi ve İstanbul sakinleri de klipte yer aldı. Performans çekimlerinde kullanılan mekân Kartal'da eski bir mermer fabrikasıydı. Fabrikayı kendilerine barınak olarak kullanan evsizler, gece yarısından sonra terk edilmiş fabrikaya geldiklerinde çok şaşırdılar ama sonradan bize yardımcı olarak işin keyfini çıkarttılar. Bazı geceler sabahladığımız yağmurlardan fırsat bulabildiğimiz 3 günlük yorucu bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan klip yakın arkadaşlarımız tarafından seyredildi ve beğenildi. Umarım tüm dinleyicilerimiz tarafından da beğenilir,” şeklinde konuştu.