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Kültür-Sanat

Bulutları Okuyan Kadın - Armine

Haberbiz'in yazarlarından Caner Tek'in ilk romanı Bulutları Okuyan Kadın - Armine, Postiga yayınlarından çıktı.

01 Ekim 2010 03:00

T24- Haberbiz'in yazarlarından Caner Tek'in ilk romanı Bulutları Okuyan Kadın - Armine, Postiga yayınlarından çıktı.



Genel yayın yönetmenliğini Nurettin Hacıkurtiş'in, editörlüğünü de Ece Özbaş Korkmaz'ın yaptığı roman Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk yıllarında Giresun'da geçen fırtınalı bir aşkı anlatıyor.

 
İddialı öyküsü ile ses getirecek roman ünlü yazar Nazlı Eray'ın sunumu ile edebiyat dünyasına giriyor. Eray, romanı ve yazarı şöyle anlatıyor: "Armine, Giresun’da bulutları okuyarak günü yorumlayan bir Ermeni kızı. İstanbul’da okuyan Recai ile Armine arasındaki unutulmaz aşk rüyası. Bir geceye sığan bir dünya. Caner Tek’in romanını çok beğenerek okudum. Geçmiş, bitmiş, devrilmiş bir dünyadan genç bir kalemin ustaca iz sürmesi.”



Roman I. Dünya Savaşı’nın başladığı günleri konu alıyor. Anadolu topraklarında istenmeyen olaylar başlamış, Osmanlı’yı parçalama girişimleri olumlu sonuçlar vermiş, Anadolu toprakları tek tek yabancı ülkelerin işgaliyle sarsılıyordu. Rum çeteleri tüm bölgede baskılarını artırırken Türk Milis Kuvvetleri büyük bir güçle karşılık veriyordu. Daha birkaç yıl öncesine kadar huzur içinde yaşayan insanlar, içlerine sokulan fesatla birbirlerine düşman olarak bakarken; Rumlar, Türkler ve Ermeniler, hoşgörüyü tamamen unutmuş, ayırımcılık hat safhaya çıkmıştı. İşte iki gencin büyük aşkı bu ortamda var olmaya çalışıyor ve üzerlerindeki baskı her geçen gün artıyordu. Ancak onların silahı hepsinden daha büyük ve kuvvetliydi: Aşk...


Caner Tek, 1970 yılında Giresun’da doğdu. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. Yazar şu anda halen Ünye’de yönetici olarak çalışıyor.

 

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