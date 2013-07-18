'170 yıl sonra finansal esareti bitirmişse ben ölmeye hazırım'

Başbakan Tayyip Erdoğan ’ın Başdanışmanlığına getirilen Yiğit Bulut, yeni görevi sonrası ilk kez ekranlara çıktı. Mehmet Ali Önel'in A Haber 'de sunduğu programa katılan Bulut, Başdanışmanlık görevine getirilmesiyle ilgili olarak, “Başbakan'ın takdiri ve Allah'ın kısmetiyle bu atama gerçekleşti. Artık geçmişe dönük fazla söylenecek bir şey yok” dedi.

“Ortadoğu topraklarında liderlik fırsatının 150 yılda bir geldiğini” söyleyen Bulut, Türkiye 'de son dönemde yapılanların ‘gençlerin umurunda olmadığını’ bunun nedeninin de ‘medyadaki yoğun kara propaganda’ olduğunu öne sürdü.

Geçmişte, Başbakan ve AKP hükümeti aleyhine yazdığı oldukça sert yazıların hatırlatılması üzerine ise Bulut şunları söyledi:

“Biz de geçmişte kandırılmış olabiliriz. İnsan düşündükçe gördükçe bunların farkına vardıkça durduğu yerde duramıyor. Bugün Erdoğan için ölmek gerekirse ben ölürüm. Benim gibi milyonlar var. 2008 yılında IMF'yi kovduğu gün benim için vazgeçilmez lider oldu. 170 yıl sonra bir liderin çıkıp finansal esareti bitirmişse ben ölmeye hazırım.”