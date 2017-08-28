Buluşum’da 10 girişime 375 bin TL’lik kaynak

İSTANBUL,(DHA)- BOYNER Grup, kurduğu \'Buluşum\' platformuyla son bir yılda 8 sosyal girişimcinin toplam 10 projesi için 375 bin TL kaynak sağladığını açıkladı. Buluşum CEO’su Cihan Alpay, \"Buluşum’u Türkiye’de sosyal inovasyon ve bireysel bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sunmak için hazırladık\" dedi.

Boyner Grup, topluma fayda sağlayan sosyal girişimlere destek olmak için 2016 yılında kitlesel fonlama (crowdfunding) platformu olarak Buluşum’u hayata geçirdi. Buluşum,\'benim topluma fayda sağlayacak bir buluşum var\' diyen 8 sosyal girişimciye 10 farklı proje için 375 bin TL kaynak sağladı. Buluşum CEO’su Cihan Alpay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, \"Buluşum bağışçılık kültürünün güçlenmesi, bireysel düşüncenin gelişmesi ve toplumsal desteğin kitlesel fonlama yöntemiyle yaygınlaşmasına da katkı sağladı\" diye konuştu.

Buluşum’un sosyal girişimcilik ve stratejik bağışçılık ekosistemini geliştiren ve destekleyen bir platform olduğunu söyleyen Buluşum CEO’su Cihan Alpay, \"Dünyada sosyal girişimlere yönelen yetenek, enerji, kaynak, para ve ilginin her geçen gün artırıyor. Sosyal girişimleri toplumsal gelişime ve değişime büyük katkı sağlıyor. Buluşum’u Türkiye’de sosyal inovasyon ve bireysel bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sunmak için hazırladık. Boyner Grup’un fon desteği ve pazarlama gücüyle birleşen bu modelin başarılı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Girişimler hakkında bilgi veren CEO Alpay, şunları söyledi:

\"Binlerce çocuğu hayatında ilk defa sinemayla buluşturan \'Sinemasal\' , 14 farklı sivil toplum kuruluşuna bağış toplayan ‘Yuvarla’, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen ‘SoruSana’, Burs sistemini şeffaflaştıran \'E-bursum\', Anadolu’nun zanaatkârlarının elinden çıkan el emeği ürünleri sonsuza dek yaşatan ‘Ustamdan’ ve görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran ‘Sesli Durak’ gibi pek çok proje binlerce insanın hayatını değiştirmek için Buluşum’da destek topladı.

Yuvarla, alışverişlerinizdeki küsuratları ‘yuvarlayarak’ sivil toplum kuruluşlarına destek olmanıza imkan sağlayan Yuvarla, Buluşum’da iki fonlama projesiyle toplam 60 bin TL kaynak topladı. Yuvarla ayrıca Buluşum aracılığıyla Boyner Grup’tan iletişim desteği de alıyor.

Sesli Durak, görme engellilerin duraklara yaklaşan otobüsleri sesli komut sistemiyle duymalarını sağlayan bir mobil uygulama. Boyner Büyük Mağazacılık’ın da desteği ile Buluşum’da yapılan her bağış 5’le çarpıldı, Sesli Durak 60 bin TL destek topladı.

E-bursum, burs sistemini şeffaflaştırarak, tüm burs başvurularının tek bir evrakla bir online sistem üzerinden yapılabilmesine imkan sağlayan Ebursum, Buluşum’un en yeni girişimcisi oldu. Beymen müşterilerinin de desteği ile E-bursum Buluşum’dan 50 bin TL fon sağladı.

Sinemasal, köylerde yaşayan çocukları sinema başta olmak üzere sanatın tüm renkleriyle tanıştıran bir sosyal girişim. Her yıl farklı bir bölgede etkinlikler düzenleyen Sinemasal Buluşum’dan topladığı 60 bin TL destekle Adana bölgesindeki köy çocuklarını sinema ile buluşturdu.

Ustamdan, Anadolu’da yok olmaya yüz tutmuş zanaatkarların eserlerini dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıkan sosyal girişim Ustamdan, tanıtım faaliyetleri için Buluşum’da 35 bin TL destek topladı.

Givin, eski kıyafetlerinizi ve eşyalarınızı bir mobil uygulama üzerinden satışa çıkararak sivil toplum örgütlerine destek olmanızı sağlayan Givin, Buluşum ile 25 bin TL’lik kaynak yarattı.

Sorusana,ÖSYS’ye hazırlanan öğrencilerin çözemediği soruları birbirleriyle paylaşmasına ve Kars\'taki öğrencinin sorusunu İstanbul\'daki başka bir öğrencinin yanıtlamasına imkan sağlayan bir mobil uygulama. Eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Sorusana, Buluşum’da 50 bin TL destek topladı.

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, sürdürülebilir bir yaşam için kültürel değişime katkı vermeyi amaçlayan SYFF her yıl tüm Türkiye’yi gezerek doğa ve toplum için film gösterimleri yapıyor. SYFF de Buluşum’da iki proje açarak toplam 33 bin TL destek topladı.\"

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