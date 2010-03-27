Buluşu için destek istedi, kömür gönderdiler

T24 - Bitlis'in Mutki İlçesi'nde öğretmen Seyfettin Barlas'ın yatalak hastalar için tasarladığı proje için 3 yıldan bu yana finansman desteği bulunamadı. Barlas, “Çeşitli kurumlara müracaat ettim. Sağlık Bakanlığı'ndan sonunda beni kaymakamlığa kadar yönlendirdiler. Onlar da bana kömür yardımı yaptı” dedi.



Mutki İlçesi'nde 1 yıldan bu yana öğretmen olarak görev yapan İzmirli Seyfettin Barlas, yatalak hastaların ihtiyaçlarını rahat karşılanması için hazırladığı projeyi bir türlü uygulamaya koyamadı. Yatalak hastalara umut olacak cihazı, ‘Beyaz Melek' filminden etkilenerek tasarladığını belirten Barlas, “Filmdeki görüntülerden sonra özellikle yaşlılara hortumla yıkayıp soğuk su tutmalarını görünce çok düşündüm. ‘Acaba ben duruma düşersem ne olacak?' düşüncesiyle üzerinde uzun bir süre çalışarak şekillendirdim. Ege Üniversitesi’nde Makine Mühendisi bir arkadaşımla beraber çalıştık. Daha sonra KOSGEB'e başvurduk. KOSGEB'in koşulları gereği benden 200 bin TL teminat, 44 bin TL de nakit istendi. Benim bunları elde edip onlara vermem mümkün değildi. Proje bu şekilde kaldı.”





Yardım talebine 1 ton kömür



Yatalak hastalara ve tekerlekli sandalye kullananlara umut olacağını savunduğu projeyi 3 yıldan bu yana hayata geçiremediğini belirten Seyfettin Barlas, önce Sağlık Bakanlığı'na müracaat ettiğini söyledi. Barlas, şöyle konuştu:



“O dönem İzmir'de olduğum için İzmir Valiliği başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa Sağlık Bakanlığı'na varıncaya kadar, dilekçeler yazdık. O yazışmalar gidip- gelirken, Bakanlıktan valiliğe yönlendirdiler. Valilik de beni kaymakamlığa yönlendirdi. Ben o dönem projeyle çalıştığım için, ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyordum. 1 oğlum var ve ev kirasını ödeyemiyorduk. Valiliğin yönlendirmesi üzerine kaymakamlık araştırıp bana o dönem 1 ton kömür verdi. Yani o yazışmalardan sonra elde ettiğim şey kömür ve 300 TL finansman yardımı oldu.”





Robotun özellikleri



Barlas, Türkiye'de 2 milyon yatalak hasta olduğunu belirtirken, şunları anlattı:



“Bir robot düşünün yatalak hastanın bezini kendisi alıyor. Onu yıkıyor kurutuyor ve bezlenmesine yardımcı oluyor. Bir de tekerlekli sandalye ye mahkum olan insanları düşünün, tuvalet ihtiyacı olduğunda hepimiz sıkıntıya giriyoruz. Tek tuşla tuvalet pozisyonu alıyor. Ve o kişi tuvalet ihtiyacını gideriyor. Yine tek tuşla tekerlekli sandalye konumuna geliyor. İsterse o atık su haznesini bulunduğu ortamda boşaltıyor. Ya da hiçbir kokuyu sızdırmadan, kendi haznesinde barındırabiliyor.”







