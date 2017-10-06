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Bulunan cesedin selde kaybolan işçiye ait olduğu belirlendi (2)

CENAZE NAMAZI SOKAKTA KILINDI Rize’nin Çayeli İlçesi’nde selde kaybolduktan 49 gün sonra bulunan ve cesedi üzerinde yapılan doku testi ile kimliği belirlenebilen Mehmet Küçüksarı için ikindi vakti Sahil Camii önündeki sokakta cenaze namazı kılındı

06 Ekim 2017 19:16

CENAZE NAMAZI SOKAKTA KILINDI
Rize’nin Çayeli İlçesi’nde selde kaybolduktan 49 gün sonra bulunan ve cesedi üzerinde yapılan doku testi ile kimliği belirlenebilen Mehmet Küçüksarı için ikindi vakti Sahil Camii önündeki sokakta cenaze namazı kılındı. Tabutun içinde bulunduğu cenaze aracı, uzun süre sonra bulunan cenazeden yayılan koku nedeniyle, cami önündeki sokağa geldi. Cenaze namazı da bu sokakta kılındı. Yakınları ve vatandaşların katıldığı namazın ardından Küçüksarı’nın cenazesi Derecik Köyü’nde toprağa verildi.
Mehmet Küçüksarı’nın amcasının oğlu Sadık Çelik, “Kaybolunca çok üzülmüştük. Cesedini aradık ama bulamadık. Cesedi son selde denize sürüklenmiş halde bulundu. Şimdi buruk bir sevinç yaşıyoruz. En azından mezarının yerini bileceğiz” dedi.

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