'Bulunamayan' kanser ilacı haftaya Türkiye'de

Kanser tedavisinde kullanılan ve eylül ayından bu yana piyasada bulunamayan, ''dacarbazin'' etken maddeli ilaçtan bin 600 kutu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yürüttüğü görüşmeler sonucu haftaya Türkiye'de olacak.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre; Cihaz Kurumu İlaç Tedarik ve Tanıtım Daire Başkanı Ali Alkan, eylül ayından bu yana söz konusu ilacın temini konusunda sorun yaşandığını, bunun da üretici firmanın talep ettiği fiyatı alamadığı için ürünü çekmesinden kaynaklandığını belirtti.



'Mayıstan itibaren üretimdeki sıkıntı kalkacak'

"Dacarbazin" etken maddeli ilacın, yurt dışı ilaç listesinde bulunduğunu ve Türkiye'ye Türk Eczacıları Birliği (TEB) aracılığıyla getirildiğini ifade eden Alkan, vatandaşın mağdur olmaması için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak da devreye girdiklerini söyledi.

İlacın en kısa sürede hastalara ulaştırılabilmesi için üretici firmayla iletişime geçtiklerini belirten Alkan, ''Fiyat ne olursa olsun vatandaşımızın mağdur olmasını istemediğimizi, hemen ilacın temin edilmesi gerektiğini söyledik. Görüşmeler neticesinde toplamda bin 600 kutunun haftaya Türkiye'ye geleceği bilgisini verebiliriz'' dedi.

Üretici firmadan Türkiye'nin tüm ihtiyacı kadar talepte bulunulduğunu vurgulayan Alkan, ''Firma, mayıs ayından itibaren üretimdeki sıkıntının da ortadan kalkacağını ifade etti'' diye konuştu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Harun Kızılay da hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İki yerli kanser ilacı üretildi

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmada, ''bilimicin'' ve ''evorabin'' adlı iki yerli kanser ilacı üretildi.

Sağlık Bakanlığı'nın kanser tedavisi gören yüz binlerce hasta için yürüttüğü yerli ilaç üretim çalışması tamamlandı.

Çalışmayla yüksek fiyatlara ithal edilen, zaman zaman bulunamayan veya fiyatları karaborsada 20 katına kadar çıkan ilaçlar Türkiye'de üretildi.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkililerinin yerli ilaç firmalarının temsilcileriyle görüşmesi sonrasında başlatılan çalışmada, lösemi tedavisinde kullanılan ''biomicin''in yerine "bilimicin" üretildi. Diğer ilaç ise ''evorabin'' oldu.

Kutusu 4 bin 241 lira olan ''prunethol''ün yerine üritelin ''evorabin'' çok daha uygun fiyatla piyasa bulunabilecek. Ruhsat işlemleri tamamlanan her iki ilaç için SGK'dan onay bekleniyor.

İlaçlar, SGK'nın onaylaması halinde geri ödeme listesine girecek. Yerli üretim sayesinde hastalar artık ilacını ücret ödemeden alabilecek. Hastalar reçeteleriyle dilediği zaman istediği eczaneden ilaçlarını temin edebilecek.