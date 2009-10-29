T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bulmacadan 'Cumhuriyet' mesajı

Gazete, Cumhuriyet'in ilanının 86. yıl dönümünde, reklamlarındaki sorunun cevabını yine bir bulmacayla verdi.

29 Ekim 2009 02:00

Cumhuriyet gazetesi, televizyon reklamlarında "Neyi kutluyoruz?" diye soruyor, ardından "Cevabı, 29 Ekim’de, Cumhuriyet’te" diyerek merakları uyandırıyordu.

Gazete, Cumhuriyet'in ilanının 86. yıl dönümünde, reklamlarındaki sorunun cevabını yine bir bulmacayla verdi. Kapaktan verilen tam sayfa çengel bulmacanın üzerinde yine "Neyi kutluyoruz?" sorusu var. Cevabı ise bulmacanın çözümünde. İşte o kapak ve bulmacanın cevabı...

Bulmacadaki özel soruları çözerek anahtar kelimeleri altaki kutuculara yerleştirenlerin karşısına "Cumhuriyetinize sahip çıkın" sözü çıkıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24