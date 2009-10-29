Bulmacadan 'Cumhuriyet' mesajı

Cumhuriyet gazetesi, televizyon reklamlarında "Neyi kutluyoruz?" diye soruyor, ardından "Cevabı, 29 Ekim’de, Cumhuriyet’te" diyerek merakları uyandırıyordu.



Gazete, Cumhuriyet'in ilanının 86. yıl dönümünde, reklamlarındaki sorunun cevabını yine bir bulmacayla verdi. Kapaktan verilen tam sayfa çengel bulmacanın üzerinde yine "Neyi kutluyoruz?" sorusu var. Cevabı ise bulmacanın çözümünde. İşte o kapak ve bulmacanın cevabı...



Bulmacadaki özel soruları çözerek anahtar kelimeleri altaki kutuculara yerleştirenlerin karşısına "Cumhuriyetinize sahip çıkın" sözü çıkıyor.

