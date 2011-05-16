-BULLS SERİYE GALİBİYETLE BAŞLADI CHICAGO (A.A.) - 16.05.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda final serisinin ilk maçında Chicago Bulls, yıldızlar topluluğu Miami Heat'i 21 sayı farkla, 103-82 yendi. Chicago'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın dengeli oyunu ile geçilirken Bulls, ikinci yarıda Ömer Aşık'ın da aralarında bulunduğu yedeklerinin üstün performansı ile oyunu lehine çevirmesini bildi ve son çeyrekte farkı açarak galip geldi. Mücadelede çok başarılı bir savunma ortaya koyan Chicago ekibinin galibiyetinde, rakibin sonuç getirmeyen hücumları önemli rol oynarken, ligin en büyük yıldızları Lebron James ve Dwayne Wade'i kadrosunda bulunduran şampiyonluğun güçlü adayı Miami Heat, dördüncü çeyreğin son 5 dakikasında yenilgiyi kabullendi ve yedek oyuncularını sahaya sürdü. Chicago ekibinde yıldız isim Derrick Rose 28, Loul Deng 21, Carlos Boozer 14, Joakim Noah da 9 sayı ile oynadı. Ömer Aşık 5 sayı, 2 ribaunt ile karşılaşmayı tamamlarken yaptığı smaçla da seyirciden büyük alkış aldı. Miami Heat de ise Lebron James 15 sayıda kalırken, en başarılı isim olarak göze çarpan Chris Bosh 30 sayı kaydetti. Dwayne Wade ise karşılaşmayı 18 sayı ile tamamladı. -ÖMER AŞIK'IN TAKMA ADI ''ŞEYH''- Chicago Bulls taraftarları, İngilizce'de söylenmesi zor olan ''Aşık'', yerine milli basketbolcuya ''şeyh'' anlamına gelen ''sheikh'' ismini taktılar. Doğu Konferansı final serisinin ilk maçında da oynadığı 11 dakikalık süre içinde başarılı bir performans ortaya koyan NBA'in çaylak ismi Ömer Aşık, karşılaşma sonrası soyunma odasında açıklamalarda bulundu. Doğu Konferansı serisine çok iyi bir galibiyetle başladıklarına işaret eden Aşık, aynı disiplinle oynayarak final serisini 4-0 ile geçmek istediklerinin altını çizdi. Farklı skorun ardından Çarşamba günü oynayacakları mücadelenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Aşık, NBA'e geldiği ilk yıl Doğu Konferansı finallerinde oynamanın da gurur verici bir olay olduğunu söyledi. Milli basketbolcu, Heat'i geçerek NBA finallerinde Batı'dan gelecek rakibi de yenmeyi ve ligdeki ilk yılında şampiyonluk yüzüğünü takmayı arzuladığını belirtti. Maçı yorumlayan NBA'in efsane isimlerinden Charles Barkley ise Ömer Aşık'ın sezon başından bu yana kendisini çok geliştirdiğini, Bulls'un başarısında pay sahibi olduğunu kaydetti. -AŞIK, OHIO GÜZELİ İLE AMERİKAN BASININA KONU OLDU- Öte yandan, bu sene ''Miss Ohio'' seçilen Lindsay Davis ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen milli basketbolcu, Ohio güzeli ile olan birlikteliği nedeniyle de Amerikan basınına konu oldu. Basketbol magazin haberleri yapan Terezowens haber sitesinde 2010 Ohio Güzeli seçilen Amerikalı model Davis ile Chicago'daki ünlü Hancock Kulesi'nin 95. katındaki Signature Restoran'da çekilmiş bir fotoğrafı bulunan Aşık'ın, Amerikalı güzel ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. Eski balerin olan Davis'in kalbinden rahatsız olduğu ortaya çıkınca balerinliği bıraktığı ve kalp hastalığıyla ilgili yardım toplayan çeşitli derneklere destek olduğu belirtildi. -İKİNCİ TAKIM THUNDER OLDU- Gece oynanan bir diğer maçta Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'i 105-90 yendi ve seriyi 4-3'e getirerek Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks'in rakibi oldu. Kariyerinin en kötü play-off istatistiğiyle oynayan Kevin Durant, kötü performansının acısını dün geceki maçta çıkarttı ve 39 sayı kaydederek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Oklahoma City Arena'da oynanan maçta Russell Westbrook, 14 sayı, 14 asist ve 10 ribaundla kariyerinin ilk play-off ''triple double''ını yaptı ve 7. maça uzayan serinin son karşılaşmasına ağırlığını koyan isimlerden biri oldu. Grizzlies'de ise Mike Conley 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Zach Randolph maçı 17 sayı 10 ribaund ile tamamladı. Batı Konferansı final serisi, Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece Dallas'ta oynanacak maçla başlayacak.