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Yaşam

Bulgaristan’la ulaşım durdu

Bulgaristan’da çöken baraj nedeniyle Edirne’de alarma geçildi. İki ülke arasındaki karayolu...

07 Şubat 2012 02:00

T24 - Bulgaristan’da çöken baraj nedeniyle Edirne’de alarma geçildi. İki ülke arasındaki karayolu ve demiryolu ulaşımı durduruldu.  



Bulgaristan’da çöken baraj nedeniyle Edirne’de alarm verildi. Meriç ve Arda nehirlerin taşması üzerine sular Türkiye sınırına ulaştı.

Bulgaristan'ı Türkiye'ye bağlayan uluslararası yol sular altında kalarak ulaşıma kapandı. İki ülke arasındaki tren seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda su baskını riskine karşı çeşitli önlemler alındı. Kum torbaları, gümrük kapısında set yapıldı.


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