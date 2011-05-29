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Politika

Bulgaristan'ın notası iade edildi!

Arınç, piknik alanından ayrılırken bir grup MHP'linin 'bozkurt' işaretine selamla yanıt verdi...

29 Mayıs 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'Bulgaristan'da Türklere karşı ırkçı saldırılar var' sözleri nedeniyle Türkiye'ye nota verilmek istendiğini ancak bunu iade ettiklerini söyledi. 


Arınç, piknik alanından ayrılırken bir grup MHP'linin 'bozkurt' işaretine selamla yanıt verdi. 

Başbakan Yardımcısı ve Bursa milletvekili adayı Bülent Arınç, Bulgaristan'ın Türkiye'ye nota vermek istediğini ancak bunu iade ettiklerini söyledi. 

Arınç, Bursa'nın piknik alanı Balat Ormanları'nda çeşitli derneklerin piknik organizasyonlarını ziyaretinde Bulgaristan Mestanlı'dan gelen soydaşların kurduğu Mestanlılılar Kültür ve Dayanışma Derneğ'ine de uğradı. 

Arınç, yaklaşık 1 ay önce, Bulgaristan'da Türklere, soydaşlara karşı ırkçı söylemleri lanetlemesi nedeniyle aşırı sağcı ATAKA partisi tarafından eleştirildiğini söyledi. 


Arınç şunları söyledi: 

''Bulgaristan'da maalesef ırkçı saldırılar var. Sözleriyle, davranışlarıyla, hareketleriyle, özellikle ATAKA Partisi mensupları, büyük zararlar ve insanımızı üzen hareketlerde bulunuyorlar. Hükümet olarak bunları her gün takip ediyoruz. 

Bir ay önce Manisa'da Bulgaristan'dan gelen kardeşlerimizle yine bir aradaydık. Manisa'daki konuşmamda, Türklere karşı, soydaşlara karşı ırkçı söylemleri lanetlemiştim. Bunu tekrar ifade ediyorum. Bu konuşma Bulgaristan'da özellikle Volen Siderov (ATAKA partisi lideri) ve arkadaşları tarafından eleştirildi, Türkiye'ye nota verilmek istendi, notalarını iade ettik.'' 

Bulgaristan'daki müftü seçimlerinin, hükümetlerinin gayretiyle sonuçlandığını, itirazlarının da ortadan kalktığını dile getiren Arınç, tüm bunların hükümetlerinin Bulgaristan'daki hükümet nezdinde girişimleriyle gerçekleştiğini kaydetti. 


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