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Dünya
Deutsche Welle

Bulgaristan'dan Türkiye'ye: Seçimlere karışma

"Türkiye'nin müdahalesinden rahatsızız"

21 Mart 2017 15:14

Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesinde yarışı önde götüren iki partinin lideri Türkiye'nin seçimlere müdahale etmeye son vermesini istedi.

Sosyalist Parti (BSP) lideri Kornelia Ninova "Partimiz içişlerimize yabancı bir ülkenin karışmasını kati surette reddeder" diyerek Türkiye'deki yetkililerin belirli bir partiye oy verilmesi için çağrı yapmasına kabul edemeyeceklerini söyledi.

Merkez sağda GERB Partisi lideri Başbakan Boyko Borisov da Türkiye'nin müdahalesinden rahatsız olduklarını belirtti. "Bu müdahale kabul edilemez" diyen Borisov, "Ancak diplomasiye ağırlık vermeliyiz, Türkiye'nin komşumuz olduğunu hesaba katan eylemlerde bulunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bulgar hükümeti, Sofya'daki Türkiye Büyükelçisi'ni bir süre önce Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Bulgaristan ayrıca geçen hafta da Ankara'daki büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı.

Bulgaristan'da yaşayan 700 bin Türk kökenlinin partisi olan Dost Partisi 26 Mart'a yapılacak seçimlerde ilk kez seçim yarışına katılacak.

Kamuoyu araştırmaları Borisov'un GERB ve Ninova'nın Sosyalist partisi arasında başa baş bir mücadele geçeceğini ve hükümet kurmanın zor olacağını gösteriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BulgaristanTürkiyeMartPartiKornelia NinovaGERB PartisiBaşbakan Boyko Borisov

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