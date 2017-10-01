Bulgaristan'dan saman geldi

İZMİR, (DHA)- İZMİR İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, artan saman fiyatları ve üyelerinin saman bulamaması nedeniyle Bulgaristan’dan saman ithalatı yaptı.

Birlik Başkanı Ahmet Kocaağa üyelerinin mağdur olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, üyelerine kaliteli ve ihtiyaçlarını karşılayacak miktardaki samanı piyasanın altında fiyatlarla getirmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi. İlk samanlar, Alsancak Limanı\'na 1 Ekim\'de indi ve sevkiyat başladı. Kocaağa, “Saman ithalatı tabiki bizim de istediğimiz bir şey değil ama üyelerimiz parasıyla bile saman bulamıyorlardı. Tüccarların eline bakmaktan bıktılar. Biz de önce kendi üyelerimizin, sonra İzmir içi üreticilerinin, en son da Ege Bölgesi’nde saman talebi olanların taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışacağız. İkinci parti samanımız da önümüzdeki günlerde İzmir’de olacak\" dedi.



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