Bulgaristan'dan gelen çağrılara dikkat

T24 - Bulgaristan'a ait cep telefonu numaralarıyla rastgele cep telefonlarına çağrı bırakan kadınlar, yeni bir yöntemle insanları dolandırmaya başladı.

Söz konusu dolandırıcılık yöntemi, iyi derecede Türkçe konuşan Bulgar kızın, daha önce edindikleri rehberi kullanarak özellikle bekar Türk erkeklerinin cep telefonlarına 359 ile başlayan numaradan cevapsız çağrı bırakmasıyla başlıyor.

Sık sık sürdürülen bu çağrılar sonrası Türkiye’den aranan kişi, karşı tarafı cep telefonuyla arıyor. Sohbet başlayınca kızın telefonuna kontör kazandırılmış oluyor, ancak Türkiye’deki cep telefonu abonesi yüklü bir faturayla karşılaşıyor.

Bu dolandırıcılık yönteminin ileri aşamalarında ise kız, kendisini arayan erkekle sohbete başlayıp birkaç görüşme sonrası onunla evlenebileceğini söylüyor.

Kızın Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelmek için istediği para, erkek tarafından havale edilince aradan bir süre geçtikten sonra kız yeniden erkeğe telefon ediyor ve sınır kapısında polislerin çevirdiğini, bütün mallarına el konulduğunu iddia ederek, yeniden para istiyor. İkinci kez para gönderilince kızın kullandığı telefon numarası sahte isimlerle değiştiriliyor.

Uzmanlar, Türkiye’de bu yöntemle dolandırıcılığın henüz yeni yaygınlaştığına dikkati çekerek, 359 ile başlayan numaradan gelen cevapsız çağrılar sonrası geri arama yapılmaması konusunda cep telefonu kullanıcılarını uyardı.